Taha Duymaz'ın hesabından öyle bir şey paylaştılar ki! Milyonlarca kişi tepki gösterdi: Bu kadar da olmaz!







Taha Duymaz'ın Ölümünden Para mı Kazanılıyor?







Yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, geçtiğimiz günlerde Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybetti. Duymaz'ın cansız bedenini arama çalışmaları sırasında sosyal medyada Duymaz'la ilgili çok sayıda iddia ve tartışma yaşandı. Duymaz'ın vefatının ardından YouTube hesabından "Taha Duymaz anısına derleme videolar..." başlıklı bir video yayınlandı.Videoda Duymaz'ın videolarından bir derleme yer alıyordu ve paylaşımın arkasındaki kişi Duymaz'ın videolarını güzel bir anı olarak bir arada tutmak istediğini belirtiyordu. Ancak paylaşım, videoyu Duymaz'ın ölümünü parasal kazanç için istismar etmekle eleştiren sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı. Videonun altına yapılan yorumlarda bunun "saçmalık" olduğu ve "sadece para kazanmak için" yapıldığı iddia edildi. Bazı kullanıcılar da Duymaz'ın kanalının vefatından hemen sonra satılmasını eleştirerek, bunun Duymaz'ın anısına saygısızlık olduğunu ve daha yapacak çok işi olduğunu savundu.