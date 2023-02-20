Taha Duymaz'ın kardeşi paylaştı! Mezarındaki o görüntü görenleri ağlattı!







TAHA DUYMAZ'IN TAZİYESİ YÜREKLERİ DAĞLADI







Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Depremden tam 12 gün sonra cansız bedenleri bulunan kardeşlerin taziyesini sosyal medya hesabından paylaşan kardeşi Burak Duymaz, fenomenin sevenlerinin yüreklerini dağladı.Video platformu olan Youtube'da yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, yaptığı yemeklerle izleyicilerinin sevgisini kazanmıştı. Instagram hesabında 1 buçuk milyon takipçisi bulunan Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde kız kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti. Ünlü fenomen Taha Duymaz'ın kardeşi, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde, sorumlu kişilere öfke kustu.Taha Duymaz'ın kardeşi Burak Duymaz, ünlü fenomenin taziyesinden görüntüleri sosyal medya hesabından "Nurlar içinde uyuyun canım kardeşlerim" notuyla paylaştı. Yine Instagram hikayesinde, "Kardeşlerimin mevlid-i şerifi, Allah'ım kabul eylesin" mesajıyla paylaşarak sevenlerinin yüreklerini dağladı.