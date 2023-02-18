Taha Duymaz'ın ölümü sonrası ünlülerden tepki yağdı! Gonca Vuslateri çileden çıktı 'Yalancı'













Hatay'da meydana gelen iki büyük depremde birçok insan zarar gördü ve maalesef hayatını kaybetti. Ancakve ailesi, kurtarılamayanlar arasındaydı ve günlerce enkaz altında kaldıktan sonra sonunda kurtarıldılar. Ne yazık ki, Taha Duymaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti ve bu üzücü olay, tüm ülkeyi yasa boğdu. Ünlü fenomen'ın ölüm haberinin ardından, birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı. Ancak, bazı insanlar da Taha Duymaz ve ailesinin durumu hakkında yalan söylendiğini iddia etti. Bu iddiaların ardından, Gonca Vuslateri gibi bazı ünlü isimler de bu yalana karşı çıkarak, Duymaz'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.Türkiye, son yıllarda birçok doğal afetle sarsıldı ve'ın ölümü, ülkenin doğal afetlerle mücadele konusundaki zayıf noktalarını bir kez daha gösterdi. Deprem, sel, yangın ve diğer afetlerin önlenmesi veya en aza indirgenmesi için daha fazla hazırlık ve eğitim gerekiyor. Ayrıca, doğal afetlerin insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında daha fazlayaratmak için toplumsal bir çaba da gerekiyor.