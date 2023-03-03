YAŞAM
03 Mart 2023 - 20:29

Taha Duymaz'ın vefatı sonrası o paylaşım ortalığı karıştırdı! Mezarında bile rahat vermediler...

Ülkemizi derinden sarsan depremin ardından vefat haberi herkesi üzen Taha Duymaz'ın Youtube hesabından bir video yayımlandı! Hesap satıldı mı? Ailesi Taha Duymaz'ın vefatı üzerinden prim mi yapıyor? İşte detaylar...

YAŞAM
03 Mart 2023 - 20:29
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Taha Duymaz'ın vefatı sonrası o paylaşım ortalığı karıştırdı! Mezarında bile rahat vermediler...
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Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Taha Duymaz, bir sosyal medya fenomeniydi ve 12 gün sonra enkaz altından çıkarılmıştı. Ancak, Taha'nın ölümü hakkında çeşitli iddialar ve komplo teorileri ortaya atılmıştı. Bazıları Taha'nın ailesinin bile onun ölümü üzerinden prim yapmaya çalıştığını iddia ederken, Taha'nın YouTube hesabından paylaşılan bir video da tartışma yarattı.

taha duymaz hesabı satıldı



Taha Duymaz, birçok kişinin imkansızlıklar içinde hayallerini gerçekleştirmesi için ilham veren bir yemek ustasıydı. TikTok'ta paylaştığı lezzetli yemek videolarıyla ünlü hale geldi. Ancak Kahramanmaraş'taki depremde, kendisi ve iki kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Taha'nın hayatını kaybetmesinden sonra, ortaya çıkan komplo teorileri insanları şaşırttı. Bazı kişiler Taha'nın enkaz altında olmadığına inandı, ailesinin ise onun ölümü üzerinden prim yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak gerçek şu ki, Taha'nın cansız bedeni depremin 12. gününde enkaz altından çıkartıldı. CZN Burak gibi ünlü isimlerin seferber olduğu ancak Taha ve ailesinin enkaz altından günler sonra çıkartılabildiği bir süreçti.

taha duymaz hesabı satıldı

Taha Duymaz'ın ölümünden sonra YouTube kanalının satıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ahmet Suphi Kaplan'ın kanalı satın aldığını ve Taha'nın ayrı bir eve taşınabilmesi için paraya ihtiyacı olduğu için hesabını sattığını söylediği konuşuldu. Ancak bu iddiaların yanı sıra, Taha'nın ölümünden sonra kendisini kullanarak prim yapmak isteyen bazı TikTok ve sosyal medya kullanıcıları da ortaya çıktı. Taha'nın YouTube hesabından yayınlanan bir derleme videosu da tartışmaları beraberinde getirdi ve bazıları "Taha'nın hesabı bile ölümünden sonra kullanılmış" şeklinde yorum yaptılar.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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