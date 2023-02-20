Taha Duymaz'ın yürek yakan ölümü sonrasında ünlüler tek tek o mesajları paylaştı! Okuyanların gözleri doldu













Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz, özellikle evde yaptığı yemeklerle sosyal medyada fenomen hale gelmişti. Birçok kişinin sevgisini ve saygısını kazanan Duymaz'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sunucu Ece Erken, Duymaz'ın kendisine gönderdiği mesajları paylaşarak hayatını kaybeden arkadaşı için üzüntüsünü dile getirdi....Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın ölümü, sevenlerini derinden üzdü. Geçmişte yemek tarifleriyle tanınan Duymaz, deprem sırasında evinde enkaz altında kalmış ve kurtarılamamıştı. Ünlü sunucu Ece Erken, Duymaz'ın kendisine gönderdiği son mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duygusal anlar yaşattı.Ece Erken, Taha Duymaz'ın Instagram'da kendisine attığı mesajları paylaşarak duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erken, "Ne kadar güzel yürekli bir çocukmuş. Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin ablacım" notunu düştü. Duymaz'ın "Evimiz yıkılmadan önce o kadar izlerdim ki tam da kahvaltı saatinde ablam" sözleri ise okuyanları duygulandırdı.