Taha Duymaz olayı arapsaçına döndü! Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi: Dilan Polat günler sonra gerçeği açıkladı! Yaptığı yemek videoları ile ünlenen ve fakir bir hayattan fenomenliğe uzanan bu kısa yolcuğunda depreme yakalanan Taha Duymaz hala enkaz altında. Fakat hakkındaki iddialar ortalığı karıştıracak cinsten. Taha Duymaz deprem gecesi halasının evinde kardeşleri ile birlikte kalmaktaydı, depreme de burada yakalandı. Depremin 8. gününü bitirecek olmamıza rağmen Taha'dan halen bir haber yok! Hakkında ve aile ile ilgili çeşitli iddialar var. Dilan Polat açıkladı. İşte ünlü fenomenin ailesi hakkında iddia edilen ve Taha Duymaz'a ne olduğuyla ilgili gerçekler...
TAHA DUYMAZ'A NE OLDU?Hatay'da bir köyde çektiği yemek videoları ile ünlenen, zamanla sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz halasının evinde enkaz altında kaldı.
Fakir ve yoksulluk içinde bir hayat süren Taha Duymaz'ın 12 kardeşi bulunmaktaydı. Küçük yaştan beri ailesinin bütün yükünü omuzlayan gencin yüzü son yıllarda fenomenliği ile birlikte gülmeye başlamıştı. Takipçi sayısı zamanla artan Taha, sosyal medyadan zamanla para kazanmaya başlamıştı. Çok fazla eleştirinin hedefi haline gelen genç daha 19 yaşındaydı. 4. sınıftan okuldan çıkan ve okumayan genç bir röportajın kendisinin çok yaşamayacağını hissettiğini söylüyordu. Bugün varız yarın yokuz diye konuşmalar yapan gencin, erken öleceğimi hissediyorum açıklaması ise dikkat çekti.
Depremin son günlerinden hala Taha'dan ses çıkmaması hakkında da çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat Taha hakkında açıklamalarda bulundu. Ailesi hakkında birtakım imalarda bulununan Duymaz'ın enkaz altındaki yerinden de bir fotoğraf karesi paylaştı. İşte Dilan Polat'ın açıklamaları: “Son hali. Ne kadar çok kazınma olmuş ben gittiğimden beri. Taha Duymaz'ın enkaz altında bulunmadığına dair iddialara ise:
Asılsız iddialara tamah etmeyin. Öyle bir şey yok kardeşim. İnsanlar bu enkaz altında değil diye düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Çocuk nereden bilecek de deprem olacağını organize edecek. Yapmayın. Evet bir şey var ama ablasını yadırgadığım şeyler var. Karışık...” dedi.