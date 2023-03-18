Tahıl koridoru anlaşmasında süre uzatılması kararı alındı!

Çanakkale'de bölünmüş olan ve başlatılan çalışmalarla yol standardına yükseltilmesi sağlanan Gelibolu-Eceabat yolundaki 32 KM'lik bölümünün açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, katıldığı açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Rusya ve Ukrayna ile birlikte imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Her iki taraf ile yapılan müzakerelerin ardından, 19 Mart'ta sona erecek olan sözleşme süresinin bir süre daha uzatılmasına karar verdik." şeklinde konuştu.
KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ SÜRESİ UZATILDI
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kublakov, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tahıl koridoru ile ilgili imzalnanan anlaşmanın 120 gün daha uzatılmasına karar verdikelrini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bakan Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'e anlaşmaya bağlı kaldıkları için minnettar olduğunu ifade eden Kubrakov, "Ortak çabalarımızdan dolayı 25 milyon ton gibi bir Ukrayna tahılı dünya pazarına ilettildi." dedi.