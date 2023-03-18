Tahıl koridoru anlaşmasında süre uzatılması kararı alındı!







KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ SÜRESİ UZATILDI











Çanakkale'de bölünmüş olan ve başlatılan çalışmalarla yol standardına yükseltilmesi sağlanan Gelibolu-Eceabat yolundaki 32 KM'lik bölümünün açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, katıldığı açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Rusya ve Ukrayna ile birlikte imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Her iki taraf ile yapılan müzakerelerin ardından, 19 Mart'ta sona erecek olan sözleşme süresinin bir süre daha uzatılmasına karar verdik." şeklinde konuştu."Geçtiğimiz Temmuz ayı içinde imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda gelinen noktayı dünya kamuoyuna duyurmak istiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında "Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimini içeren savaş sonrası en önemli uzlaşma anlaşması bugün sona eriyor. 25 milyon ton gibi bir tahılın 800'den fazla gemi ile dünya pazarına sevk edilmesini sağlayan bu anlaşma büyük önem taşıyor." diye konuştu.Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kublakov, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tahıl koridoru ile ilgili imzalnanan anlaşmanın 120 gün daha uzatılmasına karar verdikelrini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bakan Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'e anlaşmaya bağlı kaldıkları için minnettar olduğunu ifade eden Kubrakov, "Ortak çabalarımızdan dolayı 25 milyon ton gibi bir Ukrayna tahılı dünya pazarına ilettildi." dedi.