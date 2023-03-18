GÜNDEM
18 Mart 2023 - 18:47

Tahıl koridoru anlaşmasında süre uzatılması kararı alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen Seddülbahir Kalesi ile birlikte Gelibolu-Eceabat yolu açılışının töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl koridoru ile ilgili anlaşmanın süresinin bir süre daha uzatıldığını bildirdi.

GÜNDEM
18 Mart 2023 - 18:47
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Tahıl koridoru anlaşmasında süre uzatılması kararı alındı!
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Çanakkale'de bölünmüş olan ve başlatılan çalışmalarla yol standardına yükseltilmesi sağlanan Gelibolu-Eceabat yolundaki 32 KM'lik bölümünün açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, katıldığı açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Rusya ve Ukrayna ile birlikte imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Her iki taraf ile yapılan müzakerelerin ardından, 19 Mart'ta sona erecek olan sözleşme süresinin bir süre daha uzatılmasına karar verdik." şeklinde konuştu. 

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ SÜRESİ UZATILDI

Tahıl koridoru anlaşmasında süre uzatılması kararı alındı

"Geçtiğimiz Temmuz ayı içinde imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda gelinen noktayı dünya kamuoyuna duyurmak istiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  konuyla ilgili yaptığı konuşmasında "Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimini içeren savaş sonrası en önemli uzlaşma anlaşması bugün sona eriyor. 25 milyon ton gibi bir tahılın 800'den fazla gemi ile dünya pazarına sevk edilmesini sağlayan bu anlaşma büyük önem taşıyor." diye konuştu.



Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kublakov, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tahıl koridoru ile ilgili imzalnanan anlaşmanın 120 gün daha uzatılmasına karar verdikelrini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bakan Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'e anlaşmaya bağlı kaldıkları için minnettar olduğunu ifade eden Kubrakov, "Ortak çabalarımızdan dolayı 25 milyon ton gibi bir Ukrayna tahılı dünya pazarına ilettildi." dedi. 

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