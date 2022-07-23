GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 00:00

Tahıl koridoru planı nedir? Tahıl koridoru anlaşma detayları nelerdir? Tahıl koridoru anlaşmasının işleme planı

Rusya, Ukrayna ve BM'nin katılımıyla İstanbul'da imzaları atılan tahıl koridoru anlaşması çok sayıda vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Bu konuda herkesin aklında 'Tahıl koridoru planı nedir?' 'Tahıl koridoru anlaşma detayları nelerdir?' soruları yer almaya başladı. İşte, tahıl koridoru anlaşmasının işleme planı hakkında tüm detaylar..

GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 00:00
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Tahıl koridoru planı nedir? Tahıl koridoru anlaşma detayları nelerdir? Tahıl koridoru anlaşmasının işleme planı


Dünyayı etkileyen gıda krizinde çözüm olarak görülen Tahıl Koridoru Anlaşması Türkiye ve BM'nin öncülüğü ile İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda Rusya ve Ukrayna tarafları karşı karşıya getirildi. İki ülke heyetleri arasında imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanması sonrası ise tahıl koridoru hakkında bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte çok sayıda vatandaşın merak ettiği Tahıl Sevkiyatı Anlaşma detayları..

Tahıl koridoru anlaşması

Tahıl koridoru planı nedir?



Ukrayna'nın limanlarında bir süre bekletilen 25 milyon ton tahıl ile ilgili kriz, İstanbul'da çözüme kavuştu. Türkiye ve BM tarafında ortaklaşa yapılan anlaşma önerisiyle İstanbul'da masaya oturan Rusya ve Ukrayna tarafları hazırlanan anlaşmaya imza atarken törende bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Guterres söz konusu anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı çabalarının sayesinde olduğunu söyledi.

Guterres, açıklamasının devamında herkese faydalı olacak olan bu anlaşmanın aslında dünya geneli için imzalandığını ve küresel alandaki gıda ağında meydana gelen açığın da azalmasını sağlayacağını aktardı.

Tahıl Koridoru planının ortaya çıkarılmasının ilk ve en büyük hedefinin Ukrayna'daki Odessa şehrinde içi tahılla dolu 80 geminin mayınlardan dolayı hareket edememesi oldu. Bundan dolayı 20 milyon ton civarında tahılın Ukrayna'nın limanlarına sıkışmasında kurtarılıp aynı zamanda tahıl harici farklı ürünlerinde ülkeye girmesini sağlayacak olan tahıl koridoru planı, 20 - 25 milyon ton civarındaki tahılın bu koridor sayesinde dünya pazarlarına kolay bir şekilde aktarılmasını sağlayacak.

Tahıl koridoru anlaşması

Tahıl koridoru açıldıktan sonra Ukrayna, tamamen kendi kontrolünde olan Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanları üzerinden dağıtıma çıkacak. Anlaşmaya göre tahıl ve gıda yüklü tüm gemiler kılavuz gemilerin öncülüğünde mayınsız alandan çıkarılacak ve Karadeniz'e giriş yapacak. Daha öncesinden belirlenen güzergahlardan ise dünya ticaretine tahılı iletecek.

Tahıl koridoru Türkiye'deki fiyatları etkiler mi?

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı yaklaşık 20 milyon tahıl ve gıda ürünü anlaşmanın hemen ardından dünya piyasasına kazandırılacak. Bu kapsamda tahıl koridorunun Türkiye'deki tahıl fiyatlarını değiştirip değiştirmeyeceği de merak konusu oldu.

Uzman isimler konu hakkında görüşlerini paylaşırken genel olarak Türkiye'nin tahıl koridoru oluşturmakta aslında siyasi bir rol üstlendiğini ancak, Ukrayna’dan çıkarılacak olan tahılın Türkiye’ye ithal edilmeyeceğini bu ürünlerin sadece Afrika’da açlık yaşayan ülkelere gideceğini söylediler. Tahıl koridorunun aslında Birleşmiş Milletler’in yardım amacıyla alımları değerlendirilmesinin öngörüldüğü de yine görüşlerin arasında yer aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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