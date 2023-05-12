Tahıl Koridoru toplantısından mutabakat yolu çıktı!







"GİZLİ BİR PROGRAMIMIZ YOK"











"İSTANBUL BULUŞMASI OLUMLU GEÇTİ"

Muğla'da gerçekleştirilen 'Kurtaran 2023 Tatbikatı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada düzenlenen seçkin gözlemci günübe özel faaliyetleri izledi. Tatbikatın başarısından dolayı personeli tebrik eden Bakan Akar, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar en yoğun dönemden geçtiğini söyleyen Bakan Hulusi Akar, "Bütün unsurlarımız işin içinde. Bir yandan mücadele sözü veriyoruz. Öte yandan deniz ve gök, dost ve kardeşlerimiz ile iş birliği yapıyor, davalarında destek oluyoruz” dedi.Bakan Akar, Türkiye'nin bekası için çalıştıklarını ve Mehmetçik'in bu konuda çok iyi bir iş çıkardığını beyan ederek; Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve aynı zamanda Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin olarak şunları söyledi: “Yunanistan başta olmak üzere komşularımıza saldırgan bir tutum sergilemiyoruz. Sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve ayrıca barışçıl yollarla çözülmesini destekliyoruz. Ege bir dostluk denizi olmalı.. İki tarafın da zenginliği eşit olarak paylaştırılsın, güvenlik, mutluluk ve refah içinde yaşasınlar istiyoruz. ki ülke arasındaki turizm sezonunda tatbikat yasağı var. Onlara bunu geliştirmeye hazır olduğumuzu ve tartışabileceğimizi söyledik. Bekliyoruz. Bizim gizli bir gündemimiz yok” dedi.Türkiye'nin desteğiyle imzalanan "Karadeniz Tahıl Girişimi" ile 30 milyon ton fazlası tahılın ihtiyaç sahibi olan ülkelere ulaştırıldığını söyleyen Akar, "Bu ne anlama geliyor? Açlığı önlemek, istikrarı sürdürmek demektir" dedi. Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkilileri arasında İstanbul'da düzenlenen 4'lü toplantı görüşmesini hatırlatan Akar, “İlk gelen bilgilere göre İstanbul'daki görüşme olumlu geçmiştir. Tahıl anlaşma süresinin uzatılması konusunda anlaşmaya varılıyor. Ukrayna limanları ticari gemilerimizi ağırlıyor. 6 geminin ülkemize sağ salim getirilmesi konusunda çerçeve anlaşmaya vardıklarını söylediler. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.