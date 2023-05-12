Tahıl Koridoru toplantısından mutabakat yolu çıktı!

Muğla'da gerçekleştirilen 'Kurtaran 2023 Tatbikatı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada düzenlenen seçkin gözlemci günübe özel faaliyetleri izledi. Tatbikatın başarısından dolayı personeli tebrik eden Bakan Akar, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar en yoğun dönemden geçtiğini söyleyen Bakan Hulusi Akar, "Bütün unsurlarımız işin içinde. Bir yandan mücadele sözü veriyoruz. Öte yandan deniz ve gök, dost ve kardeşlerimiz ile iş birliği yapıyor, davalarında destek oluyoruz” dedi.
"GİZLİ BİR PROGRAMIMIZ YOK"
Bakan Akar, Türkiye'nin bekası için çalıştıklarını ve Mehmetçik'in bu konuda çok iyi bir iş çıkardığını beyan ederek; Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve aynı zamanda Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin olarak şunları söyledi: “Yunanistan başta olmak üzere komşularımıza saldırgan bir tutum sergilemiyoruz. Sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve ayrıca barışçıl yollarla çözülmesini destekliyoruz. Ege bir dostluk denizi olmalı.. İki tarafın da zenginliği eşit olarak paylaştırılsın, güvenlik, mutluluk ve refah içinde yaşasınlar istiyoruz. ki ülke arasındaki turizm sezonunda tatbikat yasağı var. Onlara bunu geliştirmeye hazır olduğumuzu ve tartışabileceğimizi söyledik. Bekliyoruz. Bizim gizli bir gündemimiz yok” dedi.