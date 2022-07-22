GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 10:44

Tahıl sevkiyatı krizi çözüme kavuştu! İmza için bugün İstanbul'a geliyorlar

Tahıl sevkiyatında bir süredir yaşanan kriz bugün çözüme kavuşuyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna, Rusya, Türkiye arasında imzalanacak olan tahıl sevkiyatı anlaşması İstanbul'da imzalanacak. Sevkiyatın Karadeniz'den yapılacağı anlaşmanın imza törenine Birleşmiş Milletler de katılacak.

GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 10:44
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Tahıl sevkiyatı krizi çözüme kavuştu! İmza için bugün İstanbul'a geliyorlar


Dünya genelinde tek tahıl ambarı olarak tanımlanan Rusya ile Ukrayna arasında başlayan gıda krizini tetiklemiş ve tahıl sevkiyatlarında krize neden olmuştu. Bir süredir Ukrayna'daki tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılabilmesi için yapılan görüşmelerde sona gelindi. Varılan anlaşma için de bugün İstanbul'da bir imza töreni düzenlenmesi üzerine anlaşıldı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması

Rusya ve Ukrayna anlaşmaya vardı!



Rusya ile Ukrayna, tahıl sevkiyatı konusunda Türkiye'nin yoğun diplomatik alandaki çalışmaları ile birlikte anlaşmaya vardı. İletişim Başkanlığı, söz konusu anlaşma ile ilgili yaptığı duyurusunda Ukrayna tarafı ile Rusya tarafının İstanbul'a gelerek tahıl sevkiyatının Karadeniz üzerinden yapılmasını sağlayacak olan anlaşmaya imza atacaklarını ve imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılacağı bildirildi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması

İki ülke arasında imzalanacak olan anlaşma bugün İstanbul'da saat 16.30’da gerçekleştirilecek. Taraflar 16.30'dan önce Dolmabahçe Ofisi’nde hazır bulunacak.

Türkiye'nin çabası sonuç verdi!

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ilk gününden itibaren iki ülkenin tek güvendiği ülke Türkiye olmuştu. Tahıl sevkiyatı ile ilgili yaşanan kriz sonrasında 2 ülkeninde güvenini alan Türkiye, tahıl krizinin çözümüyle ilgili başrol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin başladığı günden bu güne kadar üstlendiği kritik misyon diğer dünya ülkeleri tarafından övgüyle karşılanırken, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde merkez konumda yer aldı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması

Her iki ülke ile yapılan görüşmeler neticesinde 'dünyayı doyuracak' koridorun açılmasına karar verildi ve söz konusu sevkiyat için de İstanbul'da anlaşma imzalanması kararlaştırıldı. Türkiye'nin görüşmelerde 'sonuç odaklı' olarak yer alması sürecin hızlanmasına da vesile oldu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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