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09 Eylül 2022 - 21:33

Tahkim Kurulu

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın cezasını onadı.

SPOR
09 Eylül 2022 - 21:33
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Tahkim Kurulu


Tahkim Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve E.2022-2023/41 - K.2022-2023/56 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk defa gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın takdiren 100.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oybirliği ile,
14. E. 2022/352 - K. 2022/327

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, futbolcusu Josef de Souza Dias konusu ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve E.2022-2023/54 - K.2022-2023/75 sayılı kararına itirazı incelendi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde;

- Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,
- PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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