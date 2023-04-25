Tahmini duyan döviz bürosuna koşacak! O tarihten itibaren 1 dolar 40 TL'yi bulabilir!







Özcan, yaklaşan kriz konusunda uyardı: Dolar kuru 40 TL'ye ulaşabilir







Arjantin'in ekonomik sıkıntıları, Türkiye'nin döviz kuru için bir uyarı mı?

14 Mayıs seçimleri sonrası, olası 40 TL, dolar kuru

Geleceğin Partisi Sözcüsü Serkan Özcan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Arjantin'in ekonomik sıkıntılarını örnek göstererek dolar kurunun geleceğine ilişkin vahim bir öngörüde bulundu. Özcan'a göre, Arjantin Pesosu'nun yüksek enflasyon ve tükenen döviz rezervleri nedeniyle dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi, Türkiye'nin ekonomik geleceği için bir uyarı niteliği taşıyabilir.Özcan, döviz kurunun tabelada 20 TL olarak görünebileceğini ancak son dönemdeki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle çarşıda 40 TL'ye kadar yükselebileceğini belirtti. Durumun hafife alınmaması konusunda uyarıda bulunan Özcan, insanları kimlik siyaseti yerine ahlak, liyakat ve akla dayalı kararlar almaya çağırdı.Peso'nun düşüşüne, yıllık bazda %103'lük TÜFE ve Arjantin Merkez Bankası'nın uluslararası döviz rezervinin 679 milyon dolara düşmesi gibi çeşitli faktörler neden oldu. Bu durum ülkede dolar üzerinde önemli kısıtlamalara ve pesonun değerinde keskin bir düşüşe neden oldu.Şu an itibariyle dolar kuru piyasalarda 19,40 TL, Kapalıçarşı'da ise 20,50 TL'nin üzerinde seyrediyor. Ancak 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Gelecek Partisi'nin muhaliflerinin kazanması halinde Özcan, insanların çarşıda 40 TL'lik bir kura uyanabileceği uyarısında bulunuyor.