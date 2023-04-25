EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 23:00

Tahmini duyan döviz bürosuna koşacak! O tarihten itibaren 1 dolar 40 TL'yi bulabilir!

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, dolar kuru için kötü bir gelecek öngörüyor; "Dolar, 40 TL'ye ulaşabilir" Hükümetin, Özcan'ın dile getirdiği ekonomik kaygıları gidermek için ne gibi adımlar atacağı ve dolar kurunun gerçekten de bu kadar önemli bir artışa ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.

EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 23:00
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Tahmini duyan döviz bürosuna koşacak! O tarihten itibaren 1 dolar 40 TL'yi bulabilir!
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Geleceğin Partisi Sözcüsü Serkan Özcan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Arjantin'in ekonomik sıkıntılarını örnek göstererek dolar kurunun geleceğine ilişkin vahim bir öngörüde bulundu. Özcan'a göre, Arjantin Pesosu'nun yüksek enflasyon ve tükenen döviz rezervleri nedeniyle dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi, Türkiye'nin ekonomik geleceği için bir uyarı niteliği taşıyabilir.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, dolar kuru için kötü bir gelecek öngörüyor;

Özcan, yaklaşan kriz konusunda uyardı: Dolar kuru 40 TL'ye ulaşabilir



Özcan, döviz kurunun tabelada 20 TL olarak görünebileceğini ancak son dönemdeki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle çarşıda 40 TL'ye kadar yükselebileceğini belirtti. Durumun hafife alınmaması konusunda uyarıda bulunan Özcan, insanları kimlik siyaseti yerine ahlak, liyakat ve akla dayalı kararlar almaya çağırdı.

Arjantin'in ekonomik sıkıntıları, Türkiye'nin döviz kuru için bir uyarı mı?

Peso'nun düşüşüne, yıllık bazda %103'lük TÜFE ve Arjantin Merkez Bankası'nın uluslararası döviz rezervinin 679 milyon dolara düşmesi gibi çeşitli faktörler neden oldu. Bu durum ülkede dolar üzerinde önemli kısıtlamalara ve pesonun değerinde keskin bir düşüşe neden oldu.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, dolar kuru için kötü bir gelecek öngörüyor;

14 Mayıs seçimleri sonrası, olası 40 TL, dolar kuru

Şu an itibariyle dolar kuru piyasalarda 19,40 TL, Kapalıçarşı'da ise 20,50 TL'nin üzerinde seyrediyor. Ancak 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Gelecek Partisi'nin muhaliflerinin kazanması halinde Özcan, insanların çarşıda 40 TL'lik bir kura uyanabileceği uyarısında bulunuyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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