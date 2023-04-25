Tahmini duyan döviz bürosuna koşacak! O tarihten itibaren 1 dolar 40 TL'yi bulabilir!

Geleceğin Partisi Sözcüsü Serkan Özcan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Arjantin'in ekonomik sıkıntılarını örnek göstererek dolar kurunun geleceğine ilişkin vahim bir öngörüde bulundu. Özcan'a göre, Arjantin Pesosu'nun yüksek enflasyon ve tükenen döviz rezervleri nedeniyle dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi, Türkiye'nin ekonomik geleceği için bir uyarı niteliği taşıyabilir.
Özcan, yaklaşan kriz konusunda uyardı: Dolar kuru 40 TL'ye ulaşabilir
Özcan, döviz kurunun tabelada 20 TL olarak görünebileceğini ancak son dönemdeki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle çarşıda 40 TL'ye kadar yükselebileceğini belirtti. Durumun hafife alınmaması konusunda uyarıda bulunan Özcan, insanları kimlik siyaseti yerine ahlak, liyakat ve akla dayalı kararlar almaya çağırdı.