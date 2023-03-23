Tahminleriyle ortalığı yıkan Mert Başaran'dan dolar tahmini! Bunu yapmayanların parası hiç olacak!







UZMANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR







Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olarak, doların son günlerdeki yükselişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başaran, 19 liraya kadar yükselen doların, enflasyon sebebiyle yükseldiğini belirtti ve dövizi yatırım aracı olarak görmekten ziyade, diğer yatırım enstrümanlarına yönelmenin daha doğru olacağını vurguladı.Başaran, doların uzun zamandan beri stabil bir seyir izlediğine dikkat çekerek, "Ben herkes gibi dolar patlayacak, uçacak gibi yorumlar yapmıyorum. Doların enflasyon kadar artması gerekiyor. Her şey üçe katlanırken dolar sabit kalmış durumda. Seçim sonrasında kim gelirse gelsin, doların 25-26 seviyelerine kadar çıkacağı öngörülüyor. Bu sebeple, ihracatçıların rahatlayabileceği bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Doların erimesi durumunda, doları olanların da zarar göreceğini söyleyen Başaran, "Doları olanların parası erir. Bu sebeple, doları olanların yatırım enstrümanlarını değiştirmeleri gerekiyor" dedi. Ancak, Başaran'a göre, devülasyon gibi sert müdahalelerin yapılmaması gerektiğine değindi.