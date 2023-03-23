Finans
23 Mart 2023 - 17:00

Tahminleriyle ortalığı yıkan Mert Başaran'dan dolar tahmini! Bunu yapmayanların parası hiç olacak!

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, dolar tahminlerinde bulunarak farklı yatırımlara yönelimlerin doğru olduğunu söyledi. İşte uzmanından önemli dolar yorumu...

Finans
23 Mart 2023 - 17:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tahminleriyle ortalığı yıkan Mert Başaran'dan dolar tahmini! Bunu yapmayanların parası hiç olacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olarak, doların son günlerdeki yükselişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başaran, 19 liraya kadar yükselen doların, enflasyon sebebiyle yükseldiğini belirtti ve dövizi yatırım aracı olarak görmekten ziyade, diğer yatırım enstrümanlarına yönelmenin daha doğru olacağını vurguladı.

UZMANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

dolar tl



Başaran, doların uzun zamandan beri stabil bir seyir izlediğine dikkat çekerek, "Ben herkes gibi dolar patlayacak, uçacak gibi yorumlar yapmıyorum. Doların enflasyon kadar artması gerekiyor. Her şey üçe katlanırken dolar sabit kalmış durumda. Seçim sonrasında kim gelirse gelsin, doların 25-26 seviyelerine kadar çıkacağı öngörülüyor. Bu sebeple, ihracatçıların rahatlayabileceği bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Doların erimesi durumunda, doları olanların da zarar göreceğini söyleyen Başaran, "Doları olanların parası erir. Bu sebeple, doları olanların yatırım enstrümanlarını değiştirmeleri gerekiyor" dedi. Ancak, Başaran'a göre, devülasyon gibi sert müdahalelerin yapılmaması gerektiğine değindi.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ