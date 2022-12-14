Takımdan ayrılan genç oyuncu açıkladı: Büyük bir Fenerbahçeliyim







Vitor Pereira onu çok beğeniyordu







Takıma katılmasının 4-5 ay olduğu kısa da olsa kamp vesilesiyle Türkiye’de hasret giderdiğini aktaran genç futbolcu, tabii ki burada olduğumuz için mutluyuz, kısa bir zamanlarının kaldığını belirtirken, yemekler ve kamp olanakları çok güzel olduğunu sözlerine ekledi. Çok yoğun antrenman yaptıklarını dile getirirken bir antrenmanda 13-14 kilometre koşu mesafelerine çıktıklarını anlattı. Güzel hazırlanıyoruz ve ligde de iyi gidiyoruz diyerek sözlerini bitiren yıldız futbolcu Avrupa’da oynamak için elimizden geleni yapacağız dedi. Transfer sürecine de değinen Muhammed Gümüşkaya, "Zorlu ve uzun bir süreçti. Gönlüm Fenerbahçe’de oynamak isterdi ancak oynama sürem azdı. Sonrasında da Westerlo’ya geldik" açıklamasında bulunarak sarım lacivertlilere duyduğu özlemi dile getirdi. A Milli Takım forması hedefinden de bahseden hücum oyuncusu bu isteğinin gerçekleşmesi adına sıkı çalıştığını sözlerine ekledi.Fenerbahçe'de altyapıdan yetişmesinin ardından A takıma kadar yükselme başarısını gösteren genç yıldız Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın görev aldığı dönemde kadrosundaki vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelmişti. Sarı lacivertli ekipte sergilediği performansla taraftarları epey umutlandıran genç yıldız ardından daha fazla süre alabilmesi adına Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Muhammed, Karadeniz ekibinde de forma giydiği dönemde etkileyeci bir performans sergileyerek takımının o dönem ligde kalmasında büyük bir rol oynamayı başarmıştı.