Takımından ayrılan Josef de Souza o hareketiyle takdir topladı! Aldığı son parayla bakın ne yapacak!







JOSEF DE SOUZA BİR KEZ DAHA GÖNÜLLERİ FETHETTİ







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi 10 ili derinden sarstı. Deprem sonrasında tüm ülke yardım seferberliği başlatırken ünlü isimler de sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti. Peki Josef de Souza depremzede vatandaşlarımız için neler yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ve Kahramanmaraş Elbistan ilçesi olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 10 ili büyük yıkımlarla etkiledi. Deprem bölgesinde etkilenen şehirlerde OHAL ilan edilirken tüm ülke vatandaşları deprem bölgesine bir konuda yardım etmek için seferber oldu. Deprem bölgesi ile ilgili yardım eden ünlü isimler de herkesin gönlünü tekrar fethetti.Deprem bölgesi için büyük uğraşlar veren isimlerden biri de Josef de Souza oldu. Deprem nedeniyle futbol dünyasındaki transfer dönemi alınan kararla birlikte 18 Şubat tarihine kadar uzatıldı. Josef de Souza Beijing Guoan ile anlaşma imzaladı ve Beşiktaş'tan ayrılıyor. Josef de Souza takımdan ayrılmadan önce deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşlar için 462 bin TL bağış topladı. Bağış toplayan Souza konu ile ilgili toplanan bağışın depremden etkilenen çocuklar için bağışlandığını paylaştı. Josef de Souza ülkeden ayrılmadan önce bir kez daha gönülleri fethetti. Souza, yeni takımıyla 2 senelik bir sözleşmeye imza attı.