Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Emirdağ ilçesi Alibeyce Kavşağı yakınlarında meydana geldi. G.V. idaresindeki 35 ZE 513 plakasına sahip otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki refüje girip takla attı. Kazanın ardından yolda seyir halinde ilerleyen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye birden fazla jandarma ve 112 Acil servis ekibi yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri kazada yaralanan sürücü ile isimleri belirlenemeyen 3 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası araçta bulunan eşyaların etrafa saçılması ise olayın şiddetini ortaya çıkardı. Kazanın ardından jandarma tarafından soruşturmaya başlatıldı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 11:13
Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 11:13