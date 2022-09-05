Takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Turhal kara yolu havalimanı yakınlarında oldu. R. Ç. yönetimindeki BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mısır tarlasına uçtu. Kazada takla atarak ters dönen otomobil sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri şahsı çıkarmak için müdahalede bulundu. Kısa sürede sıkıştığı şoför mahallinden çıkartılan sürücü sağlık personelleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine yollandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.