GÜNDEM
26 Kasım 2021 - 20:12

Taksici müşterisine hakaret edince belgesinden oldu!

Kadıköy’de aracındaki müşterisiyle tartışan ve tartışma sırasında müşterisine hakaret eden taksiciye bin 339 TL para cezası kesilirken aynı zamanda toplu taşıma kullanma belgesi de iptal edildi.

GÜNDEM
26 Kasım 2021 - 20:12
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Taksici müşterisine hakaret edince belgesinden oldu!
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz salı günü aracına yolcu alan bir taksi şoförü, iddialara göre müşterinin gitmek istediği mesafeyi beğenmedi. Taksi şoförü Yusuf B., güzergah yüzünden müşteriyle tartışmaya başlarken tartışma sırasında müşterisine, 'Bu millet kadar aşağılık bir millet yok. Aşağılıksınız kardeşim' dediği belirtildi.




Yolcunun şikayeti üzerinde taksinin şoförü Yusuf B., Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken kendisine "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasından işlem uygulandı ve bin 339 TL para cezası kesildi. Yusuf B.'nin ayrıca 34 TJY 46 plakalı ticari taksisi 3 gün süreyle trafikten men edilirken Yusuf B.’nin İBB'nin verdiği toplu taşıma aracı kullanım belgesi de iptal edildi.



 
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