YAŞAM
10 Eylül 2022 - 09:50

Taksim'de dehşet anları kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Taksim Talimhane mevkiinde otomobile binip giden şahsın arkasından gelen kişi, eline geçirdiği sandalyeyle aracın arka camını patlatınca ortalık karıştı. Araçtan silahla inen şahıs, ateş açarak 2 kişiyi yaralayıp kaçmaya başladı. Dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan motorize yunus polisleri tarafından silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 09:50
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Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı


Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi olan Ali İshak E. ile Recep K. ve Murat K. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İshak E., aracına binerek cadde üzerinde kaçmaya başladı. O esnada arkasından koşan bir şahıs, eline geçirdiği sandalye ile trafiğe takılan şahsın aracının arka camını patlattı. Bunun üzerine araçtan inen Ali İshak E., silahını çekerek Recep K. ve Murat K.'ya ateş açtı. Vatandaşlar ise korkuyla etrafa kaçışırken, olaya karışan bazı kişiler de eğilerek korunmaya çalıştı.

Olayın ardından aracına binerek kaçmaya çalışan Ali İshak E., fazla uzaklaşmadan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu polisi saldırganı kaçamadan yakaladı

Olayda omzundan yaralanan Recep K.'nın arkadaşları tarafından Taksim'deki özel bir hastaneye götürüldüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Karnından yaralandığı öğrenilen Murat K.'nın ise arkadaşları tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan Ali İshak E., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. İfadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan Ali İshak E. ardından adliyeye yollandı.

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