Taksim’de otelde yangın

Yangın, saat 17.00 sırlarında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı otelin 7'inci katında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay mahaline itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Edinilen bilgiye göre, mutfakta çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen vatandaşlar, yangını izlemek isteyince yoğunluk oluştu. Yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvayın da bir müddet seferleri durdu.