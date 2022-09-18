Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Beyoğlu Taksim Meydanı'nda sağanak yağış aniden bastırdı. Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken, bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 15:56
Taksim'de sağanak yağış etkili oldu
Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, bina kenarlarına sığındı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 15:56
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