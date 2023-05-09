Taksim'deki bombalı saldırının 36 sanıklı davası 17 Temmuz'a ertelendi!







TAKSİM DAVASI 17 TEMMUZ'A ERTELENDİ











13 Kasım 2022'de İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin ilk açık duruşmalar başladı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ve 27'si tutuklu olmak üzere 36 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri'deki Kapalı Cezaevi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Mahkemeye aralarında Taksim patlamasının asıl faili Ahram el-Beşir'in de olduğu 5 tutuklu sanık katıldı. Sanıklardan 12'si SEGBİS sistemi kullanılarak duruşmaya alındı. Sanık savunması mahkeme heyeti tarafından takip edilirken Patlamayı gerçekleştiren terörist Alam al-Bashir, hazırlanan iddianamenin kendi eline ulaşıncaya kadar kendisini savunmayacağını söyledi.Terör saldırısının ardından Bilal isimli bir teröristi Edirne'de bırakan Amar Jarkas, yaptığı açıklamada bu şekilde kendini savundu. "Suriye'deki bir etkinlik için Türkiye'ye geldim. Bu olaydan 5-6 gün önce Halil aradı telefon ve hat almamı söyledi. Yeri gönderdi. 'Lütfen İstanbul'a gelen kadın ve erkekleri de götürün. Edirne'ye.' dedi. 'Kadın biraz sonra gelecek. Sen adamı Edirne'ye götür' diye konuştu. Görevi adama devredip oradan ayrıldım. Dosyada isimleri bulunan Hazni Gölge ve Hüseyin Güneş ile birlikte Fatma Barker de haklarındaki iddiaları yalanladı. Gözaltına alınan tüm sanıklar tahliyelerini istedi. Şüphelinin firarda olduğundan şüphelenildiği için tutukluluk halinin devamına ve bu süreç içerisinde dosyadaki eksik bilgilerin tamamlanması yönünde bir karar verilirken duruşmanı 17 Temmuz'a ertelendiği belirtildi.