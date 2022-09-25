Taksim Meydanı'na hamak kurup sefa sürdü













Her gün binlerce turistin ağırlandığı Taksim Meydanı, birbirinden ilginç görüntülere sahne olmaya devam etmekte. Motosikletle Taksim Meydanı'na gelen yabancı uyruklu turist, iki ağacın arasına hamak kurarak sefa sürdü. Hamağı gören vatandaşlar şaşırırken, turist bu duruma aldırış etmeden hamağın keyfini çıkarmaya devam etti. Yaklaşık bir saat hamakla Taksim Meydanı'nda dinlenen turist, bundan sonra kurduğu hamağı toplayarak bölgeden ayrıldı.