YAŞAM
05 Eylül 2022 - 08:49

Taksim Meydanı'nda kaybolan 4 yaşındaki İranlı çocuğa çevik kuvvet ekipleri sahip çıktı

Taksim Meydanı'nda ailesinin yanındayken bir anda kaybolan 4 yaşındaki İranlı kız çocuğuna bölgede görevli çevik kuvvet ekipleri sahip çıktı. Ekipler korkudan ağlayan kız çocuğunu sakinleştirmek için çocukla birlikte kuşları besledi.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 08:49
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Taksim Meydanı’nda kaybolan 4 yaşındaki İranlı çocuğa çevik kuvvet ekipleri sahip çıktı

Taksim Meydanı'nı gezmekte olan İranlı ailenin kısa bir süre dalgınlığı sonucu 4 yaşındaki kızları ailenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu. Kalabalıkta ailesini bulamayan küçük çocuk ağlamaya ve yardım istemeye başladı. Durumu farkına varan bölgede görevli çevik kuvvet ekipleri ise hemen çocuğun yanına gitti ve çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Küçük çocuğu kucağına alan ve sakinleştirmeye çalışan ekipler bir yandan da aileyi aradı. Aileye ulaşılamayınca küçük çocuk daha da panik oldu ve ağlamaya devam etti. Küçük kız çocuğunu sakinleştirmek isteyen çevik kuvvet ekipleri meydandaki esnaflardan kuş yemi alarak çocukla birlikte kuşları besledi. Sakinleşen kız çocuğu Taksim'de bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Kızlarını arayan aile de polis merkezine gelerek çocuğu teslim aldı.

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