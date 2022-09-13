GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 23:07

Taksim Meydanı'nda sema gösterisi büyük ilgi çekti

Taksim Meydanı'nda bir kişinin sema gösterisi ilgi çekti. Çevredeki yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonlarına ifade etti.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 23:07
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Taksim Meydanı’nda sema gösterisi büyük ilgi çekti


Semazen Femrullah Demir, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda sema gösterisi sergiledi. Gösteri esnasında çevredeki yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Gösteri sırasında çevredeki turistler sema gösterisini kayıt altına aldı.

“Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini çok sevdiğim için bunu yapıyorum”



Gösteri bitiminden sonra Femrullah Demir, “Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini çok sevdiğim için bunu yapıyorum. Ben normalde İBB'den izinli bir şekilde icra ediyorum bunu. İzin verilmediği zaman yapamıyorum lakin 2-3 haftadır izinlerimiz iptal edilmiş olup, an itibariyle burada icra ediyorum. Baktım bir gün yolda geziyordum. Bir tarafta çalgıcı, _#0# dansözü, _#1# palyaço ve diğer tarafta farklı şeyler yapılıyor. Ben de dedim ki millet sema gösterisi görse daha güzel olur diye düşündüm. Çok güzel de tepkiler aldım. Çok ilgi aldım o sebeple devam ediyorum buna. Hem çok sevdiğim için aynı zamanda da insanların ilgisini çektiği için” dedi.

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