Taksim Meydanı'nda tasmalı gelincik ilgi odağı oldu!













İspanyol Pedro Molina Aparicio, Kanarya Adalarından 1 aylık olduğu anlaşılan gelinciği gerekli izinleri aldıktan sonra eve getirmiş. Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'ye ait Lluna isimli köpeğinin sütüyle gelinciğini emzirmiş ve beslenmesini sağlamış. Köpeklerle birlikte büyüyen ve evcilleşen gelincik şimdi 2 yaşında..İspanya'daki Türk arkadaşı Serkan İvedi'yle İstanbul'a gelen Pedro Arkas, Pitu ismini verdiği gelinciğini de yanında getirdi.Taksim Meydanı'na inen turist Pedro, gelinciğine tasma takarak gezdirdi. Boynunda tasması ve uyanında iki köpek arkadaşı ile meydanda dolaşan gelinciği görenler ise gözlerine inanamadı. Vatandaşların büyük ilgisini toplayan sevimli gelincik herkese bol bol pozlar verdi.