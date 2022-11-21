﻿Taksim patlamasında yeni gelişme! Hain terör saldırısında parmağı olan 2 kişi daha tutuklandı!







2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI!







Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili terörist Ahlam Albashir'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yapmasında parmağı olan 2 şüpheli tutuklandı.13 Kasım Pazar günü, İstiklal Caddesi'nde Suriye asıllı terörist Ahlam Albashir bombalı saldırı düzenledi. Yaşanan saldırıda altı vatandaş yaşamını yitirirken 81 vatandaş da yaralandı. Olay sonrasında Albashır ve 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, kadın teröristin ülkeye girişini sağlayan 2 şüpheli ismi daha yakalayarak adliyeye sevkini gerçekleştirdi.Savcı tarafından ifadelerine başvurulan şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğine sevki gerçekleştirildi. Şüpheliler kasten öldürme ve devletin birliği ile bütünlüğünü bozma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklama sonrasında olayla ilgisi olan tutukluların sayısı 19'a çıktı.