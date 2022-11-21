GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 12:29

﻿Taksim patlamasında yeni gelişme! Hain terör saldırısında parmağı olan 2 kişi daha tutuklandı!

Geçtiğimiz hafta İstanbul Taksim'de gerçekleşen terör saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. Saldırının faili Ahlam Albashir ile firari şüpheli Bilal Hassan'ın Türkiye'ye illegal yollardan girmesine yardım eden iki şüpheli tutuklandı.

GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 12:29
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﻿Taksim patlamasında yeni gelişme! Hain terör saldırısında parmağı olan 2 kişi daha tutuklandı!


Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili terörist Ahlam Albashir'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yapmasında parmağı olan 2 şüpheli tutuklandı.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI!

13 Kasım Pazar günü, İstiklal Caddesi'nde Suriye asıllı terörist Ahlam Albashir bombalı saldırı düzenledi. Yaşanan saldırıda altı vatandaş yaşamını yitirirken 81 vatandaş da yaralandı. Olay sonrasında Albashır ve 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, kadın teröristin ülkeye girişini sağlayan 2 şüpheli ismi daha yakalayarak adliyeye sevkini gerçekleştirdi.



 taksim patlamasında yeni gözaltı

Savcı tarafından ifadelerine başvurulan şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğine sevki gerçekleştirildi. Şüpheliler kasten öldürme ve devletin birliği ile bütünlüğünü bozma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklama sonrasında olayla ilgisi olan tutukluların sayısı 19'a çıktı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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