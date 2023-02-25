Taksim saldırısının benzerine hazırlanan kadın terörist Konya'da yakalandı!







"EYLEM YAPMAK İÇİN TALİMAT BEKLİYORDU"







Diyarbakır ve Konya il emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK bünyesi içinde faaliyetleri bulunan Gülda Bebek isimli teröristin kimliği tespit edildi. İran'daki güçler birliğinin, 2022'de sansasyonel bir operasyon gerçekleştirmek için ülkeye geldiği öğrenildi.Teröristin Konya'nın Meram ilçesinde bir adreste saklanarak örgüt üst yönetiminden talimat beklediği ortaya çıktı. Operasyon, yapılan araştırmalarla belirlenen adrese gerçekleştirildi. Terörist 23 Şubat gecesi düzenlenen operasyonda yakalandı. Adrese göre arama yaptığınızda iki şarjörlü 9 mm'lik bir top, şarjörde 31 fişek yazılı, bomba yapmak için lehim makinesi, ampermetre, mini elektrik motoru ile birlikte motora bağlı elektrik devresi ve tüp başlıkları bulunmuş ve iki küçük ampul ile bir pil bloğuna el konulmuştur.Geçen Kasım ayında, teröristlerin İstanbul Taksim'de altı kişiyi öldüren aynı saldırıyı yapabilmek adına son hazırlıklarını yaptıkları ortaya çıktı. Sanıkların sorgulamasına TEM Şube'de devam edilecek.