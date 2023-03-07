Taksitli borcu olanlar dikkat! O şart Ağustos ayına kadar kaldırıldı







TAKSİTLENDİRİLEN BORÇLAR ŞARTI 31 TEMMUZ'A KADAR KALDIRILDI!







Taksitlendirilen borçların %10'luk kısmı ödenmeden 'borcu yoktur' şeklinde yazı olmayacağı açıklanmış bulunmaktadır. Bu şart o zamana kadar kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ne zamana kadar kaldırıldı? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Resmi Gazete'de bu kararı yayımlamış bulunmaktadır. "Tahsilat Genel Tebliği", vergi dairelerine borcu olan şahıslar için borçlarını ödemede zorluk yaşaması halinde taksitlendirme imkanı sunmaktadır.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında borç tecil edilebilir ve taksitlendirilebilir. Bu talebin kabulü halinde borçlarını ödeyemeyecek durumda olan mükellefler ihtiyaç duyulan vergi borcu bulunmadığını belirtir ve taksitlendirerek %10 ödeme şartıyla almaktadır.Ülkemizde gerçekleşen deprem göz önünde bulundurularak ekonomik durum dahilinde tecil ettirilen borçların %10 ödenmesine bağlı olarak borcun bulunmadığı yazısı sunulması şekli 31 Temmuz tarihine kadar kaldırılmış bulunulmaktadır. Bu kanun dahilinde borcu taksitlendirilen kişiler , bunun dışında borca sahip değil ise %10 ödemeden 'borcu yoktur' yazısı alabilme imkanı sağlanacaktır.