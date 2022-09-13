GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 18:41

Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam! Ankara taksi ücretleri dudak uçuklattı! Bu kadarı da olmaz

Akaryakıta yaşan yükseliş üzerine direkt etkilenen sektörler toplu taşıma olmaktadır. Taksi ücretlendirmelerin artış göstermesiyle beraber yeni indi bindi fiyatı cepleri yaktı. Taksi ücretine gelen zamların ne zaman kullanılacağı merak konusu oldu. İşte, Ankara taksi ücretleri haberimizde yer almaktadır

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 18:41
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Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam! Ankara taksi ücretleri dudak uçuklattı! Bu kadarı da olmaz


Sarı taksi ücretlerine Eylül ayı içerisinde zam geldi. Son günlerde motorin, gaz ve benzine gelen zamlar sonrasında Ankaralıların tercih ettiği toplu taşıma araçlarından olan taksiye de zam uygulaması yapıldı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası tarafından alınan karar üzerine taksi ücretlerine zam geldiği açıklandı. İşte, o yok artık dedirten Ankara taksi ücretleri haberimizde 

Taksi indi binde yeni ücreti belli oldu

Taksilerin açılış ücretine gelen zam ile beraber 7.5 TL bir anda 10 TL'ye yükseldi. Kilometre başına taksimetreye yansıyacak olan ücret ise 8 TL oldu. Bununla beraber taksiye indi bindi ücreti ise 20 TL'den 25 TL'ye arttırıldı.



Ankara taksi ücretlerine zam

Taksiye Mart ayında zam gelmişti

Ankara'da taksi ücretlerine 20 Mart ayında zam gelmişti. Üst üste zam uygulaması yapılırken geçtiğimiz aylardaki zam oranı yüzde 27,5 oranında olurken gelen zam sonrasında ise açılış ücreti 6 TL'den 7,5 TL'ye ve kilometre başına düşen ücret ise 4,70 TL'den 6 TL'ye çıktı. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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