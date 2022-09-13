Sarı taksi ücretlerine Eylül ayı içerisinde zam geldi. Son günlerde motorin, gaz ve benzine gelen zamlar sonrasında Ankaralıların tercih ettiği toplu taşıma araçlarından olan taksiye de zam uygulaması yapıldı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası tarafından alınan karar üzerine taksi ücretlerine zam geldiği açıklandı. İşte, o yok artık dedirten Ankara taksi ücretleri haberimizde
GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 18:41
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam! Ankara taksi ücretleri dudak uçuklattı! Bu kadarı da olmaz
Akaryakıta yaşan yükseliş üzerine direkt etkilenen sektörler toplu taşıma olmaktadır. Taksi ücretlendirmelerin artış göstermesiyle beraber yeni indi bindi fiyatı cepleri yaktı. Taksi ücretine gelen zamların ne zaman kullanılacağı merak konusu oldu. İşte, Ankara taksi ücretleri haberimizde yer almaktadır
GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 18:41
EDİTOR
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