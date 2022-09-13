Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam! Ankara taksi ücretleri dudak uçuklattı! Bu kadarı da olmaz







Taksi indi binde yeni ücreti belli oldu







Taksiye Mart ayında zam gelmişti

Sarı taksi ücretlerine Eylül ayı içerisinde zam geldi. Son günlerde motorin, gaz ve benzine gelen zamlar sonrasında Ankaralıların tercih ettiği toplu taşıma araçlarından olan taksiye de zam uygulaması yapıldı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası tarafından alınan karar üzerine taksi ücretlerine zam geldiği açıklandı. İşte, o yok artık dedirten Ankara taksi ücretleri haberimizdeTaksilerin açılış ücretine gelen zam ile beraber 7.5 TL bir anda 10 TL'ye yükseldi. Kilometre başına taksimetreye yansıyacak olan ücret ise 8 TL oldu. Bununla beraber taksiye indi bindi ücreti ise 20 TL'den 25 TL'ye arttırıldı.Ankara'da taksi ücretlerine 20 Mart ayında zam gelmişti. Üst üste zam uygulaması yapılırken geçtiğimiz aylardaki zam oranı yüzde 27,5 oranında olurken gelen zam sonrasında ise açılış ücreti 6 TL'den 7,5 TL'ye ve kilometre başına düşen ücret ise 4,70 TL'den 6 TL'ye çıktı.