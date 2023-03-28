SİYASET
28 Mart 2023 - 19:09

Talep iletildi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'den ikili görüşme!

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin lideri cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili talep ilettiklerini ve ikili görüşmenin büyük olasılıkla yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

SİYASET
28 Mart 2023 - 19:09
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Talep iletildi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'den ikili görüşme!


Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce, dördüncü cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza topladı. Kılıçdaroğlu ile İnce arasında bir görüşme olacağı da bir süredir kulislerde konuşuluyordu.

Ankara'da kulislerinin dile getirdiği ikili görüşmenin büyük olasılıkla yarın gerçekleşeceği öğrenildi.



Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'den ikili görüşme

"TALEBİMİZİ İLETTİK"

Millet İttifakı'nın adayı ve aynı zamanda CHP lideri Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce ile görüşmek istediğini söyledi. Ruşen Çakır'a açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Görüşme talebimizi ilettişk. Yarın büyük olasılıkla görüşebiliriz" şeklinde ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinin Memleket Partisi, MYK'nın bugünkü toplantısında değerlendirileceği açıklandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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