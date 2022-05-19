EKONOMİ
19 Mayıs 2022 - 13:14
Güncelleme: 19 Mayıs 2022 - 13:14

Talha Keleş kimdir? DNC şirketler grubu Genel Koordinatörü ve Mancium Token'ın kurucu CMO'su Talha Keleş hakkında bilgiler

Talha Keleş, 1987 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. Tam ismi Muhammed Talha Keleş'dir. 3 kardeş olan Keleş eğitim hayatına memleketi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başladı.

EKONOMİ
19 Mayıs 2022 - 13:14
Güncelleme: 19 Mayıs 2022 - 13:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Talha Keleş kimdir? DNC şirketler grubu Genel Koordinatörü ve Mancium Token'ın kurucu CMO'su Talha Keleş hakkında bilgiler
Talha Keleş, 1987 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. Tam ismi Muhammed Talha Keleş'dir. 3 kardeş olan Keleş eğitim hayatına memleketi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başladı.

Abant İzzet Baysal üniversitesi'nde işletme yönetimi eğitimi gördü. Erken yaşlarda profesyonel hayattaki yerini aldı; Turkcell gibi öncü bir kurumda satış departmanında 2 yıl çalıştıktan sonra satış müdürü olarak Interland Group bünyesine katıldı.

Aynı zamanda çeşitli girişimlerin de ortağı ve kurucusu olarak içinde bulundu. İletişim ve pazarlama alanında kendini geliştiren Keleş, kurduğu ajans ile siyasi iletişim alanında çeşitli siyasetçilere ve kurumlara danışmanlık verdi.

Yaptığı ulusal ve uluslar arası etkinliklerle kendinden söz ettirmeyi başardı. Talha Keleş, Cumhurbaşkanlığı referandumu sürecinde 'Bizin için en iyisi evet!" kampanyasını planladı ve yönetti.

Birçok belgesel ve reklam filminde imzası bulunan Talha Keleş, DNC şirketler grubunun Genel Koordinatörü, mancium Token'ın kurucu CMO'su ve internet haberciliği yapan Haber365'in Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.
EDİTOR
Editör
Editör
İlginizi Çekebilir
Altın fiyatlarına ABD enflasyonu darbesi! Altın fiyatları ne durumda
Altın fiyatlarına ABD enflasyonu darbesi! Altın fiyatları ne durumda
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar!: 'Enflasyon tahribatından koruyacağız'
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar!: 'Enflasyon tahribatından koruyacağız'
Son Haberler
İsveç'ten Türkiye'ye hazırız mesajı
İsveç'ten Türkiye'ye hazırız mesajı
Ümraniye'de hortum paniği yaşandı! Vatandaşlar tedirgin oldu
Ümraniye'de hortum paniği yaşandı! Vatandaşlar tedirgin oldu
Dükkanın önünden kamyoneti çaldılar
Dükkanın önünden kamyoneti çaldılar
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor
Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirine girdi
Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirine girdi
75 profesyonel maçında hep galip gelen boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi.
75 profesyonel maçında hep galip gelen boksör Musa Askan Yamak, kalbine...
Samsun'da otomobil bahçe duvarına çarparak takla attı
Samsun'da otomobil bahçe duvarına çarparak takla attı
Trabzon'da heyecanlı bekleyiş! Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak
Trabzon'da heyecanlı bekleyiş! Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın...
Orijinal Yazıcı Sarf Malzemelerinde İndirimler Başladı!
Orijinal Yazıcı Sarf Malzemelerinde İndirimler Başladı!
Altın fiyatlarına ABD enflasyonu darbesi! Altın fiyatları ne durumda
Altın fiyatlarına ABD enflasyonu darbesi! Altın fiyatları ne durumda