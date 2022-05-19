Talha Keleş kimdir? DNC şirketler grubu Genel Koordinatörü ve Mancium Token'ın kurucu CMO'su Talha Keleş hakkında bilgiler

Talha Keleş, 1987 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. Tam ismi Muhammed Talha Keleş'dir. 3 kardeş olan Keleş eğitim hayatına memleketi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başladı.



Abant İzzet Baysal üniversitesi'nde işletme yönetimi eğitimi gördü. Erken yaşlarda profesyonel hayattaki yerini aldı; Turkcell gibi öncü bir kurumda satış departmanında 2 yıl çalıştıktan sonra satış müdürü olarak Interland Group bünyesine katıldı.



Aynı zamanda çeşitli girişimlerin de ortağı ve kurucusu olarak içinde bulundu. İletişim ve pazarlama alanında kendini geliştiren Keleş, kurduğu ajans ile siyasi iletişim alanında çeşitli siyasetçilere ve kurumlara danışmanlık verdi.



Yaptığı ulusal ve uluslar arası etkinliklerle kendinden söz ettirmeyi başardı. Talha Keleş, Cumhurbaşkanlığı referandumu sürecinde 'Bizin için en iyisi evet!" kampanyasını planladı ve yönetti.



Birçok belgesel ve reklam filminde imzası bulunan Talha Keleş, DNC şirketler grubunun Genel Koordinatörü, mancium Token'ın kurucu CMO'su ve internet haberciliği yapan Haber365'in Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.