SPOR
17 Aralık 2022 - 22:48

Talipleri olan Beşiktaşlı yıldıza, Güneş'ten 'VETO'...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, golcü oyuncunun transferine izin verilmemesi gerektiğini yönetime bildirdi. Yıldız isim, İstanbul'da kalıyor.

SPOR
17 Aralık 2022 - 22:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Talipleri olan Beşiktaşlı yıldıza, Güneş'ten 'VETO'...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,adı Fransız kulüplerle geçen Jackson Muleka transferine veto verdi. Şenol Güneş, "Ondan büyük beklentim var, gitmesini istemiyorum" diyerek transferi veto etti. Hem kanat forvet hem de santrforda kullanmayı hedeflediği Muleka hakkında yönetime bir rapor sundu. Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Demokratik Kongolu futbolcu, ligde çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asist olmak üzere toplam 6 gole doğrudan etki etmişti. 1999 doğumlu oyuncu, 2021/22 sezonu başında Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiranlanmış ve İstanbul ekibinde başarılı bir sezon geçirerek üç büyüklerin dikkatini üstüne çekmişti. Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 12 gol atan Muleka, satın alma opsiyonu olmadığı için sene sonunda Belçika'ya dönmüştü. Beşiktaş, yaz aylarında Muleka'nın bonservisini üç buçuk milyon euro karşılığında satın almış ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
Kızılyıldız, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki isim Sırp oyun kurucu...
Kızılyıldız, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki...
Barcelona'da ayrılma süreci yılan hikâyesine döndü. Yıldız oyuncunun akıbetinde son durum...
Barcelona'da ayrılma süreci yılan hikâyesine döndü. Yıldız oyuncunun...
Real Madrid'e gençlik ateşi... 16 yaşındaki genç futbolcunun transferi açıklandı.
Real Madrid'e gençlik ateşi... 16 yaşındaki genç futbolcunun transferi...
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi, Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi, Dünya Şampiyonası'nda...
Hırvatistan Fas'ı devirdi, bronz madalyanın sahibi oldu...
Hırvatistan Fas'ı devirdi, bronz madalyanın sahibi oldu...
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Kenan Yıldız'ı istiyor
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Kenan Yıldız'ı istiyor
Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor
Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını istiyor...
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını...
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla bekliyordu
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden görüntüleri
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden...