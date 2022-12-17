Talipleri olan Beşiktaşlı yıldıza, Güneş'ten 'VETO'...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,adı Fransız kulüplerle geçen Jackson Muleka transferine veto verdi. Şenol Güneş, "Ondan büyük beklentim var, gitmesini istemiyorum" diyerek transferi veto etti. Hem kanat forvet hem de santrforda kullanmayı hedeflediği Muleka hakkında yönetime bir rapor sundu. Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Demokratik Kongolu futbolcu, ligde çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asist olmak üzere toplam 6 gole doğrudan etki etmişti. 1999 doğumlu oyuncu, 2021/22 sezonu başında Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiranlanmış ve İstanbul ekibinde başarılı bir sezon geçirerek üç büyüklerin dikkatini üstüne çekmişti. Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 12 gol atan Muleka, satın alma opsiyonu olmadığı için sene sonunda Belçika'ya dönmüştü. Beşiktaş, yaz aylarında Muleka'nın bonservisini üç buçuk milyon euro karşılığında satın almış ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.