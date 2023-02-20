YAŞAM
20 Şubat 2023 - 14:26

Tam 30 saniye süreniz var! Deneyenlere kafayı yedirtiyor! Odadaki 4 gizli kelimeyi bulan akıl küpü çıkıyor!

İnternet üzerinden ayınlanan optik illüzyon testleri epey ilgi çekiyor. Peki bu fotoğraftaki gizli dört kelimeyi kaç saniyede bulabildiniz? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Şubat 2023 - 14:26
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Tam 30 saniye süreniz var! Deneyenlere kafayı yedirtiyor! Odadaki 4 gizli kelimeyi bulan akıl küpü çıkıyor!
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Optik illüzyon testleri insanların dikkat oranlarını ölçmek için büyük oranda işe yarıyor. Bu fotoğrafta yer alan 4 kelimeyi 30 saniye içinde bulmanız gerekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FOTOĞRAFTAKİ GİZLİ DÖRT KELİME

Optik illüzyon testleriyle insanların görme dikkatleri, algıları, analitik zekaları sık sık ölçülüyor ve insanlar bu testleri internet üzerinden sıklıkla çözmeye çalışıyor. Peki aşağıdaki fotoğrafta bulunan gizli kelimeleri kaç saniyede bulabileceksiniz?



Optik İllüzyon Testleri

Fotoğrafta yer alan kelimeler şu şekilde;

Nöbet Kelimesi

Ret Kelimesi

Para Kelimesi

Ört Kelimesi

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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