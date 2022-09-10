Tam 4 bin 147 işçi alınacak! Bakanlık iş alım başvuru şartlarını duyuruldu… İşte kadrolar ve şartlar

GSB personel alım şartları

GSB personel alımı başvuru tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağına dair bir açıklama yayınlandı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda çeşitli pozisyonlardan toplam 4 bin 147 personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların 10-15 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında alınacağı bilgisinin hemen ardından GSB personel alım kadroları ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasında taşra teşkilatına 300 büro personelinin, 866 Koruma ve güvenlik görevlisinin, 2 bin 981 destek personelinin (temizlik) istihdam edileceğini söyledi.İşe alınacak olan 300 büro çalışanının en az lisans düzeyinde eğitim sağlayan İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile yukarıda belirtilen bölümlere denkliği YSK tarafından kabul edilen mezun olunması şartı aranıyor. Büro personeli alımlarında 2020 yılının KPSS B grubundaki KPSS P3 puanının esas alınarak gerçekleştirileceği bildirilirken, KPSS P93 puanı esas alınmak suretiyle istihdamları sağlanacak olan 866 koruma ve güvenlik görevlilerinin üniversitelerin ön lisans düzeylerinde eğitim sağlayan bölümleri ile bu bölümlere YSK'nın denklik olarak kabul ettiği bölümlerinden mezun olma şartı isteniyor. Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi olarak başvuru yapmak isteyen adayların 10 Haziran 2004/5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri konusu ile ilgili düzenlenen kanundaki 10. madde şartı da aranacak.Adaylar, personel alımı konusu ile ilgili başvurularını, 10 Eylül 2022 ile 15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet kapısından Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinde elektronik ortam üzerinden yapabilirler.