Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağına dair bir açıklama yayınlandı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda çeşitli pozisyonlardan toplam 4 bin 147 personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacağı bilgisinin hemen ardından GSB personel alım kadroları ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasında taşra teşkilatına 300 büro personelinin, 866 Koruma ve güvenlik görevlisinin, 2 bin 981 destek personelinin (temizlik) istihdam edileceğini söyledi.
KAMU PERSONELİ
10 Eylül 2022 - 23:39
Tam 4 bin 147 işçi alınacak! Bakanlık iş alım başvuru şartlarını duyuruldu… İşte kadrolar ve şartlar
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruda taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını açıklandı. işçi alacağını açıkladı. Bakanlık ayrıca iş alım başvuru şartlarını da duyurdu. İşte kadrolar ve şartlar..
KAMU PERSONELİ
10 Eylül 2022 - 23:39
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