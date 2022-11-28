Tam anne köftesi sofraların aranan lezzeti! Kıvamı yerinde lezzeti enfes olan köfte çok konuşuldu

Yapımı oldukça kolay ve anne köftesi kıvamında olan bu tarif akşam sofralarının gözdesi oldu. Herkesin seve seve yediği kuru köfte birçok kişinin övgülerini alırken özellikle bu tarif çok konuşuldu. Kuru köfte nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?
KIVAMLI KÖFTE MALZEMELERİ1 kg orta yağlı kıyma
2 adet büyük kuru soğan yarım demet maydanoz 1 su bardağı galeta unu 1 çay bardağı maden suyu 2 adet yumurta 1 yemek kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı acı toz biber kızartmak için; sıvı yağ servis ederken; karamelize soğan (2 adet ) sivri biber