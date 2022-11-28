Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 17:15

Tam anne köftesi sofraların aranan lezzeti! Kıvamı yerinde lezzeti enfes olan köfte çok konuşuldu

Yediden yetmişe herkesin beğendiği köfte tarifi geldi. Özellikle anne köftesi olarak bilinen tam kıvamında olan bu tarif çok beğenildi. Yanına patates kızartması eşlinde çocukların favorisi köfte tarifi geldi. İşte, ta kıvamında köfte tarifi...

Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 17:15
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Tam anne köftesi sofraların aranan lezzeti! Kıvamı yerinde lezzeti enfes olan köfte çok konuşuldu


Yapımı oldukça kolay ve anne köftesi kıvamında olan bu tarif akşam sofralarının gözdesi oldu. Herkesin seve seve yediği kuru köfte birçok kişinin övgülerini alırken özellikle bu tarif çok konuşuldu. Kuru köfte nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

KIVAMLI KÖFTE MALZEMELERİ

1 kg orta yağlı kıyma



2 adet büyük kuru soğan

yarım demet maydanoz

1 su bardağı galeta unu

1 çay bardağı maden suyu

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı acı toz biber

kızartmak için;

sıvı yağ

servis ederken;

karamelize soğan (2 adet )

sivri biber

TARİF

Köfteyi hazırlamadan önce geniş kabın içerisine tüm malzemeler alınır ve birbirleriyle özleşene kadar yoğurmaya devam edilir. Kıvam alan köfte harcına şekil vermeye başlanır. Ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak yuvarlak yaparak üzerine hafif bastırılır ve köfteler harç bitene kadar böyle şekillenir. Köfteler tepsi içerine yerleştirilir ve buzdolabında bir süre dinlendirilir. Pişirme aşamasında ise tava ısınınca köfteler atılır ve sürekli çevirerek pişirilir. Afiyet olsun. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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