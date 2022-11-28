Tam anne köftesi sofraların aranan lezzeti! Kıvamı yerinde lezzeti enfes olan köfte çok konuşuldu







KIVAMLI KÖFTE MALZEMELERİ







TARİF

Yapımı oldukça kolay ve anne köftesi kıvamında olan bu tarif akşam sofralarının gözdesi oldu. Herkesin seve seve yediği kuru köfte birçok kişinin övgülerini alırken özellikle bu tarif çok konuşuldu. Kuru köfte nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?1 kg orta yağlı kıyma2 adet büyük kuru soğan yarım demet maydanoz 1 su bardağı galeta unu 1 çay bardağı maden suyu 2 adet yumurta 1 yemek kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı acı toz biber kızartmak için; sıvı yağ servis ederken; karamelize soğan (2 adet ) sivri biberKöfteyi hazırlamadan önce geniş kabın içerisine tüm malzemeler alınır ve birbirleriyle özleşene kadar yoğurmaya devam edilir. Kıvam alan köfte harcına şekil vermeye başlanır. Ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak yuvarlak yaparak üzerine hafif bastırılır ve köfteler harç bitene kadar böyle şekillenir. Köfteler tepsi içerine yerleştirilir ve buzdolabında bir süre dinlendirilir. Pişirme aşamasında ise tava ısınınca köfteler atılır ve sürekli çevirerek pişirilir. Afiyet olsun.