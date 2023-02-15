









MUCİZENİN İSMİ MELİKE!







Tam umutlar tükendi derken 222 saat sonra mucize oldu! 42 yaşındaki kadın bakın enkazdan nasıl sağ çıkmış! 222 saat sonra bir mucize haberi geldi. Haberin adresi Kahramanmaraş. İşte umudun asla tükenmeyecek olduğunu gösteren anlar. Kahramanmaraş merkez üssü depremi nedeniyle çok sayıda binalar yıkılmış ve depremin etkilediği 10 ilde de derin bir tahribat olmuştu. Artık sonlara gelindiği ve kritik dakikaların başladığı şu günlerce bir mucize sesi geldi. Kahramanın adı Melike İmamoğlu. İşte diğer detaylar...Depremin 8. gününde ve 222 saat sonra bir mucize sesi geldi. Enkazların arasından bir kadın sesini duyan ekip hemen enkaza yöneldi. İşte o mucizevi kurtuluşa ilişkin ayrıntılar... Enkazdan sağ olarak çıkartılan Melike'nin kurtulması tüm ekibi sevindirdi. İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekibi üyesi kurtarmayla ilgili konuştu. Naaşları tespit etmek için orada bulunduklarını ve artık umudun kalmadığı sırada bir inilti sesi duyduklarını belirtti. Kahramanmaraş'ta 7 katlı Gülbike Apartmanı'nın enkazında kalan Melike İmamoğlu'nu arama kurtarma ekipleri AFAD, Yabancı arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler kurtardı. Sağlık görevlilerine teslim edilen İmamoğlu mucizevi kurtuluş olarak tarihe geçti.