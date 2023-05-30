MAGAZİN
30 Mayıs 2023 - 16:18

Tamer Karadağlı'nın yeni hedefi Cannes ödüllü Merve Dizdar! Konuşmasını beğenemedi..

Oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne karılan ve burada "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen Merve Dizdar'ın ödül alırken ki konuşmasını hedef alarak tepki gösterdi. Karadağlı'nın bu tepkisine ise sosyal medya kullanıcıları sessiz kalmadı..

MAGAZİN
30 Mayıs 2023 - 16:18
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Tamer Karadağlı'nın yeni hedefi Cannes ödüllü Merve Dizdar! Konuşmasını beğenemedi..


Tamer Karadağlı, ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde ödülünü alırken yaptığı konuşmasını beğenmediğini söyledi. Nuri Bilge Ceylan yönetmenliğinde çekilen "Kuru Otlar Üstüne" filminde üstlendiği rolü ile Cannes Film Festivali'ne katılan ve orada "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen başarılı oyuncu Merve Dizdar'ı hedef gösteren Tamer Karadağlı, güzel oyuncunun aslında "ilk fırsatta ülkesinden şikayet ettiğini" belirtti.

Karadağlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Dizdar'ı tebrik etti ve hemen ardından da hedef gösterdi. Ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın ödül aldığı sırada söylediklerinin Cezayir'de olan kız kardeşleri için geçerli olup olmadığını merak ettiğini belirterek başarılı oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.



Tamer Karadağlı, Merve Dizdar’ın Cannes konuşmasını hedef aldı

Merve Dizdar. Cannes'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ödülü, Türkiye'de hak ettikleri günleri bekleyen, kendisine layık görülenlerin önünde boyun eğmeyen, harekete geçen, bu uğurda her şeyini göze alan ve umudunu asla kaybetmeyen, ne olursa olsun umudunu yitirmeyen tüm ablalarıma ve iyiyi yaşatmayı bekleyen bütün mücadeleci ruhlara veriyorum."

Tamer Karadağlı, gözünü iki yıl önce 58. Altın Portakal Antalya Film Festivali'ne davet edilen ve orada  "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü alan Nihal Yalçın'a dikmişti. Ödül töreni sırasında Yalçın'a giderek ödülünü takdim eden Karadağlı, ardından çeşitli mecralarda yaptığı açıklamalarla Yalçın'a saygısızlık etmeye devam etmişti..

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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