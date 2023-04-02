









TAMER KARADAĞLI'YA MAHKEMEDEN ŞOK







Tamer Karadağlı'ya icra şoku! Ev sahibiyle birbirine girdi: Meğer hepsi bu yüzdenmiş! Bir zamanların efsanevi dizisi Çocuklar Duymasın oyuncusu hakkında dava. Reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın adlı dizide uzun yıllar başrol oynayan Tamer Karadağlı hakkında dava açıldı ve icra takibi başlatıldı. Nedeni ise kirasını eksik ödemesiymiş. İşte detaylar...Bir zamanların efsanevi dizisi olan Çocuklar Duymasın'da başrol oyuncusu olan ve uzun yıllarda bu rolde ekranlarda olan oyuncu hakkında kirasını eksik ödemesinden dolayı dava açıldı. Aynı zamanda taraf avukatı tarafından da Tamer Karadağlı'nın ödeyeceği miktar kadar icra takibi başlatıldı. Haberi duyar duymaz şok yaşayan Karadağlı'nın ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. Takibin sebebi ise 53 bin TL. İşte diğer ayrıntılar...Ev sahibiyle karşı karşıya gelen Karadağlı Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Göktürk de yer alan lüks bir sitede kaldığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi’ne dava açıldığı kayda geçildi. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Karadağlı için ev kirasını ödemediği ve eksik ödemesi nedenleriyle icra takibinin başlattığı da belirtildi. Ev sahibi dilekçesinde oyuncunun 10 bin 500 TL kira ödediği ancak bu miktarın rayiç bedelin atlında olduğu bu nedenle de Karadağlı'nın evi tahliyesine kadar rayiç bedele istinaden 55 bin TL ödemesi için kira tespit davası açıldığı öğrenildi. Karadağlı'dan henüz bir açıklama ise yapılmadı.