Tamir ettiği çamaşır makinesinden yılan derisi çıktı













Yongalık Mahallesi'nde yaşayan Erkan Bucak, çamaşır makinesini ısıtma sisteminin bozulduğunu söyleyerek tamirci Halim Sağlam'a getirdi. Tamir için sökülen çamaşır makinesinin üst kısmında çıkan yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda yılan derisi çıktı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Sağlam, yılanın makinenin içinde olabileceği düşüncesiyle makinede yılanı aradı. 29 yıldır beyaz eşya tamirciliği yaptığını aktaran Sağlam, bundan önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi.