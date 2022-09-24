YAŞAM
24 Eylül 2022 - 12:38

Tamir ettiği çamaşır makinesinden yılan derisi çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tamir edilmesi için bırakılan çamaşır makinesinin üst tarafından çıkan yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda yılan derisi beyaz eşya tamircisini korkuttu.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 12:38
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Tamir ettiği çamaşır makinesinden yılan derisi çıktı


Yongalık Mahallesi'nde yaşayan Erkan Bucak, çamaşır makinesini ısıtma sisteminin bozulduğunu söyleyerek tamirci Halim Sağlam'a getirdi. Tamir için sökülen çamaşır makinesinin üst kısmında çıkan yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda yılan derisi çıktı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Sağlam, yılanın makinenin içinde olabileceği düşüncesiyle makinede yılanı aradı. 29 yıldır beyaz eşya tamirciliği yaptığını aktaran Sağlam, bundan önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi.

Ali Yıldırım



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Haber Editörü
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