YAŞAM
12 Eylül 2022 - 18:24

Tamirci dükkanının deposunda yangın

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir motosiklet tamir dükkanının depo olarak kullanılan üst katında yangın çıktı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 18:24
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Tamirci dükkanının deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesi Mevlana Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Motosiklet tamir dükkanının depo olarak kullanılan üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, balyozla duvarı kırarak yangına müdahalede bulundu. İçerisinde motosiklet yedek parçaları, yağ ve plastik ürünlerin bulunduğu depodaki yangını söndürme çalışmaları devam etmekte.

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