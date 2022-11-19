Tan Taşçı'dan sahnelere 4 aylık veda!

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında geliyor. Hayranları ve sevenleriyle sık sık bir araya gelmeye özen gösteren ünlü şarkıcının ciddi bir sağlık problemi yaşadığı öğrenildi.
Geniş bir dinleyici kitlesi olan Tan Taşçı, konser programını hayranlarından gelen taleplerle birlikte tamamen doldururken milyonların konserine akın ettiği Taşçı'dan kötü haber geldi. Konserlerinde sık sık öksürdüğü gözlemlenen ünlü şarkıcının ciddi bir sağlık problemi ile karşı karşıya kaldığı açıklandı.
KONSERLERİNE ARA VERMEK ZORUNDA KALDIÜnlü şarkıcının sağlığı ile ilgili durumunun ciddi boyutta olduğu öğrenilirken konserine bir süre ara vermek zorunda kaldığı söylendi.
Taşçı'nın doktorunun ünlü şarkıcıyı 4 ay sahneden uzaklaştırmak istediği ancak şarkıcının sadece yılbaşı gecesi konser verebilmek için doktorundan özel izin aldığı biliniyor.