MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 23:58

Tan Taşçı'dan sahnelere 4 aylık veda!

Konserlerde sık sık öksüren ünlü şarkıcının sağlık durumunda ciddiyet tespit edildi ve 4 ay boyunca sahneye çıkmayacağı öğrenildi.

MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 23:58
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Tan Taşçı'dan sahnelere 4 aylık veda!


Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında geliyor. Hayranları ve sevenleriyle sık sık bir araya gelmeye özen gösteren ünlü şarkıcının ciddi bir sağlık problemi yaşadığı öğrenildi.

Tan Taşçı



Geniş bir dinleyici kitlesi olan Tan Taşçı, konser programını hayranlarından gelen taleplerle birlikte tamamen doldururken milyonların konserine akın ettiği Taşçı'dan kötü haber geldi. Konserlerinde sık sık öksürdüğü gözlemlenen ünlü şarkıcının ciddi bir sağlık problemi ile karşı karşıya kaldığı açıklandı.

Tan Taşçı

KONSERLERİNE ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Ünlü şarkıcının sağlığı ile ilgili durumunun ciddi boyutta olduğu öğrenilirken konserine bir süre ara vermek zorunda kaldığı söylendi.

Tan Taşçı

Taşçı'nın doktorunun ünlü şarkıcıyı 4 ay sahneden uzaklaştırmak istediği ancak şarkıcının sadece yılbaşı gecesi konser verebilmek için doktorundan özel izin aldığı biliniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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