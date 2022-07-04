MEDYA
04 Temmuz 2022 - 11:21

Tangled – Karmakarışık film konusu ve oyuncuları

Film severler internet üzerinden merak ettikleri filmlerin detaylarını araştırmaya devam ediyor. Peki Tangled filminin konusu nedir? Tüm detaylar haberimizde.

MEDYA
04 Temmuz 2022 - 11:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tangled – Karmakarışık film konusu ve oyuncuları


Animasyon türünde film izlemeyi sevenlerin keyifle izleyeceği filmlerden biri de Tangled (Karmakarışık) filmi oldu. Peki Tangled filminin konusu nedir? Tangled filminin oyuncuları kimler? Tangled Filmi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tangled filmi ve konusu

Tangled filmi animasyon türünde 24 Aralık 2010 tarihinde yayınlanmıştır. Filmin yönetmenliğini Nathan Greno ve Byron Howard üstlenmiştir. Tangled filminde Rapunzel masalının değişik bir versiyonu anlatılmıştır. Flynn Rider bilinen en güçlü eşkıyalardandır. Flynn Rider bir kulede saklanır ve yaşadığı kulede Rapunzel isimli çok güzel bir kadın onu esir almıştır. Film 1 saat 41 dakikadır.



Tangled Filmi Konusu ve Oyuncuları

Tangled filmi oyuncuları

Tangled filminde Mandy Moore, Donna Murphy ve Zachary Levi yer almaktadır.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Bring the Soul: The Movie film konusu ve oyuncuları
Bring the Soul: The Movie film konusu ve oyuncuları
Proje 2020 film konusu ve oyuncuları
Proje 2020 film konusu ve oyuncuları
Son Haberler
Kadir Şeker tahliye olacak mı, dava ne zaman? Kadir Şeker davasında kritik gün
Kadir Şeker tahliye olacak mı, dava ne zaman? Kadir Şeker davasında...
İzmir'in Menderes Belediyesi tutuklanan isimler kimler? İzmir Menderes ihale operasyonu gözaltına alınan isimler
İzmir'in Menderes Belediyesi tutuklanan isimler kimler? İzmir Menderes...
Temmuz 2022 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerlik ücretine yeni zam!
Temmuz 2022 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerlik ücretine...
2022-23 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, fikstür çekildi mi?
2022-23 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, fikstür çekildi mi?
Joao Pedro kimdir? Joao Pedro mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Joao Pedro kimdir? Joao Pedro mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 4 Temmuz Pazartesi 2022 İnstagram sorunu
İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 4 Temmuz Pazartesi 2022 İnstagram...
Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu Eren HDP listesinde
Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu...
Serhat Bal kimdir? Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal neden şehit oldu, kaç yaşındaydı? Uzman Çavuş Serhat Bal'dan üzen haber
Serhat Bal kimdir? Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal neden şehit oldu,...
Wout Weghorst satın alma opsiyonu var mı? Beşiktaş Wout Weghorst sözleşme detayları
Wout Weghorst satın alma opsiyonu var mı? Beşiktaş Wout Weghorst sözleşme...
WhatsApp'tan rahatsız edilmek istemeyenlere bomba özellik: Çevrimiçi Gizleme!
WhatsApp'tan rahatsız edilmek istemeyenlere bomba özellik: Çevrimiçi...