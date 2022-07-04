Animasyon türünde film izlemeyi sevenlerin keyifle izleyeceği filmlerden biri de Tangled (Karmakarışık) filmi oldu. Peki Tangled filminin konusu nedir? Tangled filminin oyuncuları kimler? Tangled Filmi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MEDYA
04 Temmuz 2022 - 11:21
Tangled – Karmakarışık film konusu ve oyuncuları
Film severler internet üzerinden merak ettikleri filmlerin detaylarını araştırmaya devam ediyor. Peki Tangled filminin konusu nedir? Tüm detaylar haberimizde.
MEDYA
04 Temmuz 2022 - 11:21
EDİTOR
İlginizi Çekebilir