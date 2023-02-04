KAMU PERSONELİ
04 Şubat 2023 - 13:19

Tanıdığınız olmasına hiç gerek yok! Hastanelere 9000 TL maaşlı personel alınacak: Başvuru şartları açıklandı... Acele edin

İş arayan gençlerin sayısı her geçen gün arttığı bu günler de İŞKUR hastaneler personel alımı olacağı ilanını yayınladı. Hastaneler de çalışmak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın. İşte başvuru şartları ve ilan detayları…

KAMU PERSONELİ
04 Şubat 2023 - 13:19
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Tanıdığınız olmasına hiç gerek yok! Hastanelere 9000 TL maaşlı personel alınacak: Başvuru şartları açıklandı... Acele edin


Mevcut iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanmaya devam edecektir. son dakika haberine göre hastanede işe girmek üzere hasta kabul görevlisi alımı yapılacak. İŞKUR tarafından satın almanın başladığı söyleniyor. Şu an için sadece özel hastanelerden alım yapıyoruz. Bu kapsamda başvuru sırasında herhangi bir KPSS şartı aranmamaktadır.

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KPSS ŞARTSIZ, 9000 TL MAAŞLA HASTANELERDE ÇALIŞACAK PERSONELLER ARANIYOR! BAŞVURULAR İÇİN SÜRE DARALDI!



Hastanede işe girmek isteyenlere müjde. Hasta kayıt personeli, hastaları kaydetmek için işe alınır. Özel sağlık tesisleri ve özel hastaneler için şuan sınırlı sayıda devlet personel alımı yapılacak. Genel başvuru koşulları ve başvuru ekranı çalışmak isteyenler tarafından merak ediliyor ve defalarca kez inceleniyor.

KPSS ŞARTI İSTENMİYOR

Hastaneler hasta kaydı için personel alımında KPSS koşulu aramıyor. Hasta Kabul Kayıt pozisyonu için KPSS puanı olmayan adaylar başvurabilir. Adayların farklı şehirlerdeki hastanelere başvuru yapabilmeleri için genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Hastane tesislerinde görev almak isteyen adaylar için Hasta Kabul Görevlisi alımında aşağıdaki genel başvuru koşulları geçerlidir:

Lise mezunu olmak (sorumluluk alanına göre değişiklik gösterebilir)

Sağlık sektöründe çalışmış ya da gelecekte işe girmek isteyenler

MS Office programları hakkında bilgi sahibi

Kılık kıyafetine özen göstermek

Gelişmiş planlama ve iletişim becerilerine sahip olmak

Faturalama ve sevkiyat sorumluluğunu alabilmek

Hizmet ve Çözüm Odaklı olmak

Takım ruhuna sahip olmak

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Gözde Kalkan
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