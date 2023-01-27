KAMU PERSONELİ
27 Ocak 2023 - 20:00

Tanığınız olmasına gerek yok! Hastanede çalışacak 9000 TL maaşlı personel alınacak: Başvuru şartları açıklandı

İş arayanların sayısı her geçen gün arttığı bu günler de İŞKUR hastaneler personel alımı olacağı ilanını yayınladı. Hastaneler de çalışmak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın. İşte haberin detayları…

KAMU PERSONELİ
27 Ocak 2023 - 20:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tanığınız olmasına gerek yok! Hastanede çalışacak 9000 TL maaşlı personel alınacak: Başvuru şartları açıklandı
TAKİP ETTAKİP ET


Mevcut iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanmaya devam edecektir. son dakika haberine göre hastanede çalışmak üzere hasta kabul görevlisi alımı yapılacak. İŞKUR tarafından satın almanın başladığı söyleniyor. Şu an için sadece özel hastanelerden alım yapıyoruz. Bu kapsamda başvuru sırasında herhangi bir KPSS şartı aranmamaktadır.

iş

KPSS ŞARTSIZ, 9000 TL MAAŞLA HASTANELERDE ÇALIŞACAK PERSONELLER ARANIYOR! BAŞVURULAR İÇİN SÜRE DARALDI!



Hastanede çalışmak isteyenlere müjde. Hasta kayıt personeli, hastaları kaydetmek için işe alınır. Özel sağlık tesisleri ve özel hastaneler için şuan sınırlı sayıda devlet personel alımı yapılacak. Genel başvuru koşulları ve başvuru ekranı işe girmek isteyenler tarafından merak ediliyor ve sürekli olarak inceleniyor.

KPSS ŞARTI İSTENMİYOR

Hastaneler hasta kaydı için personel alımında KPSS koşulu aramıyor. Hasta Kabul Kayıt pozisyonu için KPSS puanı olmayan adaylar başvurabilir. Adayların farklı şehirlerdeki hastanelere başvuru yapabilmeleri için genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Hastane tesislerinde çalışmak isteyen adaylar için Hasta Kabul Görevlisi alımında aşağıdaki genel başvuru koşulları geçerlidir:

Lise mezunu olmak (sorumluluk alanına göre değişiklik gösterebilir)

Sağlık sektöründe çalışmış veya gelecekte çalışmak isteyenler

MS Office programları hakkında bilgi sahibi

Kılık kıyafetine özen göstermek

Gelişmiş planlama ve iletişim becerilerine sahip olmak

Faturalama ve sevkiyat sorumluluğunu alabilmek

Hizmet ve Çözüm Odaklı olmak

Takım ruhuna sahip olmak

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ