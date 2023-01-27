Tanığınız olmasına gerek yok! Hastanede çalışacak 9000 TL maaşlı personel alınacak: Başvuru şartları açıklandı

Mevcut iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanmaya devam edecektir. son dakika
haberine göre hastanede çalışmak üzere hasta kabul görevlisi alımı yapılacak. İŞKUR tarafından satın almanın başladığı söyleniyor. Şu an için sadece özel hastanelerden alım yapıyoruz. Bu kapsamda başvuru sırasında herhangi bir KPSS şartı aranmamaktadır.
KPSS ŞARTSIZ, 9000 TL MAAŞLA HASTANELERDE ÇALIŞACAK PERSONELLER ARANIYOR! BAŞVURULAR İÇİN SÜRE DARALDI!
Hastanede çalışmak isteyenlere müjde. Hasta kayıt personeli, hastaları kaydetmek için işe alınır. Özel sağlık tesisleri ve özel hastaneler için şuan sınırlı sayıda devlet personel alımı yapılacak. Genel başvuru koşulları ve başvuru ekranı işe girmek isteyenler tarafından merak ediliyor ve sürekli olarak inceleniyor.
KPSS ŞARTI İSTENMİYOR
Hastaneler hasta kaydı için personel alımında KPSS koşulu aramıyor. Hasta Kabul Kayıt pozisyonu için KPSS puanı olmayan adaylar başvurabilir. Adayların farklı şehirlerdeki hastanelere başvuru yapabilmeleri için genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Hastane tesislerinde çalışmak isteyen adaylar için Hasta Kabul Görevlisi alımında aşağıdaki genel başvuru koşulları geçerlidir: Lise mezunu olmak (sorumluluk alanına göre değişiklik gösterebilir) Sağlık sektöründe çalışmış veya gelecekte çalışmak isteyenler MS Office programları hakkında bilgi sahibi Kılık kıyafetine özen göstermek Gelişmiş planlama ve iletişim becerilerine sahip olmak Faturalama ve sevkiyat sorumluluğunu alabilmek Hizmet ve Çözüm Odaklı olmak Takım ruhuna sahip olmak