Tanıtım yazısı alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?







Google ve diğer arama motorlarında üst sıralara çıkmak için, kaliteli sitelerden link almak en önemli konulardan biri. Tanıtım yazısı ya da advertorial içerikler, yüksek trafiğe sahip kaliteli web sitelerinden link almak için en doğru pazarlama çalışmalarından biri. Bununla birlikte, günümüzde binlerce site tanıtım yazısı alıyor. Tanıtım yazısı satın alırken belli konulara dikkat edilmemesi, fayda sağlamanın aksine olumsuz etkiler bile yapabilir. Bu nedenle, tanıtım yazısı alırken dikkatli olmak gerekiyor. Peki nelere dikkat etmelisiniz?

Tanıtım yazısı içeriği okuyucuya hitap etmeli

Tanıtım yazısı , içerik bakımından marka web sitenizde yer alan ürün ve hizmet açıklamalarından ya da blog içeriklerinden farklı olmalı. Milyonlarca trafiği olan bir sitede tanıtım yazısı yayınlatsanız dahi, içerik iyi olmadığı takdirde dönüş ne yazık ki verimsiz olacaktır. Bu nedenle site seçimi kadar, kaliteli içeriğe de önem verilmeli. Tanıtım yazıları, içerik olarak hedef kitlenin ilgilenebileceği konulardan belirlenebilir. Aranma hacmi yüksek, trend olan konuları kapsayan tanıtım yazıları iyi bir okunma alabilir, bu da çalışmanın SEO etkisini artırır. Teknik olarak, bir tanıtım yazısı aşağıdaki özellikleri sunmalı:

Başlık, bir içeriğin en önemli kısmı ve bu nedenle okuyucuyu çekecek, ilgi çekici başlık seçilmeli.

Tanıtım yazısının görseli, başlık gibi ilgi çekici olmalıdır.

Tanıtım yazısında alınan anchor link’ler doğru belirlenmelidir. Çok link içeren bir tanıtım yazısından ziyade, az ancak etkili kelimeler belirlenebilir.







Bu konulara ek olarak, tanıtım yazısında yer alacak anahtar kelimelerin seçimine dikkat edilmeli. Ahrefs, Semrush ya da Keywordplanner gibi araçlar üzerinden yüksek hacimli keyword’ler bulunabilir.

Yüksek trafikli, otoriter ve kaliteli sitelerden tanıtım yazısı alınmalı

Basın bülteni olarak da ifade edilen tanıtım yazılarında, doğru mecra seçimi en önemli konulardan biri. Markanız için, web siteniz için link aldığınız mecranın otoritesi, trafiği ve imajı iyi olmalı. Bunların her birine ayrı dikkat edilmelidir, örneğin yüksek trafikli olmasına karşın illegal içerik barındıran bir siteden tanıtım yazısı almak, faydadan çok zarar sağlar. Bu noktada bir siteden tanıtım yazısı alırken belli parametrelere dikkat edilmeli:

Alexa sıralaması

Google indeksi

Google News kaydı

DA-PA değeri

Web site yaşı

Verilen link türü (dofollow-nofollow)

Sitenizin ihtiyacı olan SEO etkisini sunacak kaliteli bir web sitesi düşük Alexa sıralaması, yüksek Google indeksi ve DA-PA değerine sahip olmalı. Bununla birlikte, sitenin imajı da çok önemlidir.

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Tanıtım yazıları, hem marka bilinirliği hem de SEO stratejisinin önemli bir parçası. Kaliteli sitelerden etkili tanıtım yazıları alarak hem PR bülteninin on binlerce okunmasını sağlamak, hem de Google’da hedef anahtar kelimelerde yükselmek mümkün.

Basın bülteni, tanıtım yazısı paketleri ve SEO danışmanlığı alanında 2013 yılından bu yana hizmet veren Exclion, bu anlamda birçok kurumsal markanın tercihi oldu. SEO, SEM ve içerik pazarlamada uzman olan Exclion’da aşağıdaki kategorilerde, Türkiye’nin en iyi sitelerinden backlink almak mümkün:

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