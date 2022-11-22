YAŞAM
22 Kasım 2022 - 21:33
Güncelleme: 22 Kasım 2022 - 21:34

Tanıtım yazısı alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Tanıtım yazısı ya da advertorial içerikler, yüksek trafiğe sahip kaliteli web sitelerinden link almak için en doğru pazarlama çalışmalarından biri. Ancak tanıtım yazısı alırken dikkatli olmak gerekiyor. Peki nelere dikkat etmelisiniz?

YAŞAM
22 Kasım 2022 - 21:33
Güncelleme: 22 Kasım 2022 - 21:34
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tanıtım yazısı alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?


Google ve diğer arama motorlarında üst sıralara çıkmak için, kaliteli sitelerden link almak en önemli konulardan biri. Tanıtım yazısı ya da advertorial içerikler, yüksek trafiğe sahip kaliteli web sitelerinden link almak için en doğru pazarlama çalışmalarından biri. Bununla birlikte, günümüzde binlerce site tanıtım yazısı alıyor. Tanıtım yazısı satın alırken belli konulara dikkat edilmemesi, fayda sağlamanın aksine olumsuz etkiler bile yapabilir. Bu nedenle, tanıtım yazısı alırken dikkatli olmak gerekiyor. Peki nelere dikkat etmelisiniz?

Tanıtım yazısı içeriği okuyucuya hitap etmeli

Tanıtım yazısı, içerik bakımından marka web sitenizde yer alan ürün ve hizmet açıklamalarından ya da blog içeriklerinden farklı olmalı. Milyonlarca trafiği olan bir sitede tanıtım yazısı yayınlatsanız dahi, içerik iyi olmadığı takdirde dönüş ne yazık ki verimsiz olacaktır. Bu nedenle site seçimi kadar, kaliteli içeriğe de önem verilmeli. Tanıtım yazıları, içerik olarak hedef kitlenin ilgilenebileceği konulardan belirlenebilir. Aranma hacmi yüksek, trend olan konuları kapsayan tanıtım yazıları iyi bir okunma alabilir, bu da çalışmanın SEO etkisini artırır. Teknik olarak, bir tanıtım yazısı aşağıdaki özellikleri sunmalı:

  • Başlık, bir içeriğin en önemli kısmı ve bu nedenle okuyucuyu çekecek, ilgi çekici başlık seçilmeli.
  • Tanıtım yazısının görseli, başlık gibi ilgi çekici olmalıdır.
  • Tanıtım yazısında alınan anchor link’ler doğru belirlenmelidir. Çok link içeren bir tanıtım yazısından ziyade, az ancak etkili kelimeler belirlenebilir.


Bu konulara ek olarak, tanıtım yazısında yer alacak anahtar kelimelerin seçimine dikkat edilmeli. Ahrefs, Semrush ya da Keywordplanner gibi araçlar üzerinden yüksek hacimli keyword’ler bulunabilir.

Yüksek trafikli, otoriter ve kaliteli sitelerden tanıtım yazısı alınmalı

Basın bülteni olarak da ifade edilen tanıtım yazılarında, doğru mecra seçimi en önemli konulardan biri. Markanız için, web siteniz için link aldığınız mecranın otoritesi, trafiği ve imajı iyi olmalı. Bunların her birine ayrı dikkat edilmelidir, örneğin yüksek trafikli olmasına karşın illegal içerik barındıran bir siteden tanıtım yazısı almak, faydadan çok zarar sağlar. Bu noktada bir siteden tanıtım yazısı alırken belli parametrelere dikkat edilmeli:

  • Alexa sıralaması
  • Google indeksi
  • Google News kaydı
  • DA-PA değeri
  • Web site yaşı
  • Verilen link türü (dofollow-nofollow)
Sitenizin ihtiyacı olan SEO etkisini sunacak kaliteli bir web sitesi düşük Alexa sıralaması, yüksek Google indeksi ve DA-PA değerine sahip olmalı. Bununla birlikte, sitenin imajı da çok önemlidir.

Exclion’da her kategoride Türkiye'nin en iyi sitelerinde basın bülteni sunuyor

Tanıtım yazıları, hem marka bilinirliği hem de SEO stratejisinin önemli bir parçası. Kaliteli sitelerden etkili tanıtım yazıları alarak hem PR bülteninin on binlerce okunmasını sağlamak, hem de Google’da hedef anahtar kelimelerde yükselmek mümkün.

Basın bülteni, tanıtım yazısı paketleri ve SEO danışmanlığı alanında 2013 yılından bu yana hizmet veren Exclion, bu anlamda birçok kurumsal markanın tercihi oldu. SEO, SEM ve içerik pazarlamada uzman olan Exclion’da aşağıdaki kategorilerde, Türkiye’nin en iyi sitelerinden backlink almak mümkün:

  • Haber
  • Ekonomi
  • Blog
  • Eğitim
  • Kadın
  • Sağlık
  • Teknoloji ve oyun
  • İngilizce
Tanıtım yazısında, genişleyen network ağı ve 10 yıla yakın deneyimi ile öne çıkan SEO ajansı Exclion, en uygun bütçelerle, Türkiye’nin en büyük sitelerinde markanıza, web sitenize yer veriyor.

EDİTÖR
Ilker Önal
Ilker Önal
İlginizi Çekebilir
Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Bu şartları sağlamayanlar emekli olamıyor! Emeklilik şartları belli oldu
Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Bu şartları sağlamayanlar emekli olamıyor! Emeklilik şartları belli oldu
Amasya'da korkutan kaza! Ünlü oyuncuların bulunduğu servis tır ile çarpıştı! 3 ölü 8 yaralı
Amasya'da korkutan kaza! Ünlü oyuncuların bulunduğu servis tır ile çarpıştı! 3 ölü 8 yaralı
Dikkat! Sakal şekliniz sizi ele verebilir! Bu test tek noktaya odaklanıp insan okuyarak kişiliğinizi ortaya koyuyor
Dikkat! Sakal şekliniz sizi ele verebilir! Bu test tek noktaya odaklanıp insan okuyarak kişiliğinizi ortaya koyuyor
Meteoroloji uyardı: Şiddetli rüzgar ve sağanak geliyor! Günlerce sürecek..
Meteoroloji uyardı: Şiddetli rüzgar ve sağanak geliyor! Günlerce sürecek..
İyi bir arkadaşlık uygulamasının sahip olması gereken 12 özellik
İyi bir arkadaşlık uygulamasının sahip olması gereken 12 özellik
Beyinleri zorlayacak o soru! IQ'su yüksek olanlar 6 saniyede yanıtlıyor!
Beyinleri zorlayacak o soru! IQ'su yüksek olanlar 6 saniyede yanıtlıyor!
Son Haberler
Bunu yapmayanların evi, arsası elinden gidebilir! e-Devlet'ten ücretsiz yapılıyor
Bunu yapmayanların evi, arsası elinden gidebilir! e-Devlet'ten ücretsiz...
Bir EYT'li 3 çalışana denk geliyor! SGK uyarısı geldi: EYT ile dengeler bozulacak!
Bir EYT'li 3 çalışana denk geliyor! SGK uyarısı geldi: EYT ile dengeler...
1 Ekim 2022'den önce kredi borcu olanlar dikkat! Borçlular kara listeden çıkartılıyor
1 Ekim 2022'den önce kredi borcu olanlar dikkat! Borçlular kara listeden...
Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran dizisindeki aşk sahneleri ağızları açık bıraktı!
Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran dizisindeki aşk sahneleri ağızları...
Serenay Sarıkaya'nın ekranlara dönüşü muhteşem oldu! Burak Deniz ile sevişme sahnesi Şahmaran'a damga vurdu
Serenay Sarıkaya'nın ekranlara dönüşü muhteşem oldu! Burak Deniz...
Bahar Candan'ın iç çamaşırlı pozu yürek hoplattı! 1 milyon doların arasında dekolteli pozuna beğeni yağdı
Bahar Candan'ın iç çamaşırlı pozu yürek hoplattı! 1 milyon doların...
Dolandırıcılar kabusunuz olmasın! e-Devlet sisteminden o bilgileri hemen değiştirin..
Dolandırıcılar kabusunuz olmasın! e-Devlet sisteminden o bilgileri...
O oyunun Play Station'da 10 yıl daha kalması için Sony'e teklif
O oyunun Play Station'da 10 yıl daha kalması için Sony'e teklif
Twitter CEO'su Elon Musk 'Mavi Tik' uygulamasını erteleme kararı aldı!
Twitter CEO'su Elon Musk 'Mavi Tik' uygulamasını erteleme kararı aldı!
Trafik kurallarını sakın ihmal etmeyin! 2023'ün trafik cezası miktarları can yakacak..
Trafik kurallarını sakın ihmal etmeyin! 2023'ün trafik cezası miktarları...
Ronaldo için bir devir bitti! Manchester United yıldız isimle yollarını ayırdı
Ronaldo için bir devir bitti! Manchester United yıldız isimle yollarını...
Hiç çalışmamış ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Yüksek maaş, ücretsiz sağlık hizmeti!
Hiç çalışmamış ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Yüksek maaş,...
Banka ve kredi kartı olanlar! Şartsız 10.000 TL anında hesapta! Tek bir tık yeterli
Banka ve kredi kartı olanlar! Şartsız 10.000 TL anında hesapta! Tek...
24-25-26 Kasım tarihlerine dikkat! T.C kimlik numarası ile 27.500 TL nakit ödeme yapılacak
24-25-26 Kasım tarihlerine dikkat! T.C kimlik numarası ile 27.500 TL...
Emekli promosyonlarında Aralık depremi! Aralık'ta değişiyor en az 12 bin- 13 bin TL!
Emekli promosyonlarında Aralık depremi! Aralık'ta değişiyor en az...