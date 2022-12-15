Tansel Öngel’den şoke eden gizli itiraflar

Başarılı oyuncu Tansel Öngel Ahmet Mümtaz Taylan’ın programına konuk oldu. İtirafları ünlü sunucuyu çok şaşırttı. Şimdilerde Hayat Bugün dizisiyle kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Tansel Öngel ‘Empati’ programında en büyük hobisinden bahsetti. Gece mezarlıkta dolaşmaktan hoşlandığını söyleyen Öngel sunucu Ahmet Mümtaz Taylan’ı şoke etti.
Çocukken çok korkardım
Çocukken izci olduğundan bahseden başarılı oyuncu mezarlık ilgisinin nasıl oluştuğunu şu sözlerle anlattı: ‘Ben çocukken izciydim sürekli izci kamplarına gittiğini başlarda mezarlıkların çok korkutucu gelirdi. Korku bir perde oluşturuyor ve onu aşmam gerektiğini hissediyordum. Çünkü bir süre sonra o kadar korkuyordum ki söylenen her hikayeye inanmaya başlamıştım. İzci olduğum dönemde kampa gittiğimiz yerin karşısında bir mezarlık vardı çok dikkatimi çekerdi. Bir gece oraya gittim ve sonrasında Ankara’da da mezarlığa gitmeye devam ettim çünkü bende çok farklı bir yer ve anlam kazandı.’ Diyerek duygularını ifade etti.