Tansel Öngel’den şoke eden gizli itiraflar







Çocukken çok korkardım







Vedalaşmaya duyulan bir saygı var

Başarılı oyuncu Tansel Öngel Ahmet Mümtaz Taylan’ın programına konuk oldu. İtirafları ünlü sunucuyu çok şaşırttı. Şimdilerde Hayat Bugün dizisiyle kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Tansel Öngel ‘Empati’ programında en büyük hobisinden bahsetti. Gece mezarlıkta dolaşmaktan hoşlandığını söyleyen Öngel sunucu Ahmet Mümtaz Taylan’ı şoke etti.Çocukken izci olduğundan bahseden başarılı oyuncu mezarlık ilgisinin nasıl oluştuğunu şu sözlerle anlattı: ‘Ben çocukken izciydim sürekli izci kamplarına gittiğini başlarda mezarlıkların çok korkutucu gelirdi. Korku bir perde oluşturuyor ve onu aşmam gerektiğini hissediyordum. Çünkü bir süre sonra o kadar korkuyordum ki söylenen her hikayeye inanmaya başlamıştım. İzci olduğum dönemde kampa gittiğimiz yerin karşısında bir mezarlık vardı çok dikkatimi çekerdi. Bir gece oraya gittim ve sonrasında Ankara’da da mezarlığa gitmeye devam ettim çünkü bende çok farklı bir yer ve anlam kazandı.’ Diyerek duygularını ifade etti.Sunucu Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘mezarlığın seni çeken tarafı neydi ?’ Sorusuna başarılı oyuncunun cevabı : ‘Mezarlıklar aslında insanların vedalaşmasına olanak sağlayan o son nokta. Kültürümüzde ve dinimizde önemli bir yeri ve saygısı var. Bunu keşfettim. Sonraları işiminde vasıtası ile şehirleri ve ülkeleri gezme fırsatı bulduğumda bunun sadece bizim kültürümüzde yada dinimizde değil farklı yerlerde dinlerin olmadığı yerlerde de olduğunu fark ettim. Bu gidenlere saygı göstermek onlara veda etmek için onlara duyulan saygıyı gösterebilmek için var olduğunu gördüm. Mezarlıkların doğal güzelliği yeşilliği hiç bir yerde göremeyeceğimiz bir şey. Yaşamanın ne olduğu ile ilgili bize bir takım fikirler veriyor. Bu mezarlıklara olan ilgimi ve saygımı daha da arttırdı.’ Diyerek sunucunun sorusunu içtenlikle yanıtladı. Başarılı oyuncunun bu itirafı sosyal medyada gündem oldu.