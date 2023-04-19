Tansiyon Hastalarının Kurtarıcısı! Bir Kaşığı Bile Şifa...







Magnezyum Zengini Pekmez Ruh Sağlığını İyileştiriyor









Üzüm pekmezi, vücuda sağladığı yararlar ile birçok kişinin favorisi… İçeriğinde bulunan bileşenler üzüm pekmezi tüketen kişileri kemik erimesinden kansere kadar pek çok hastalığa karşı koruyor.Bireyin sağlığını olumsuz etkilen ruh sağlığı sorunlarından biri olan kaygı bozukluğu ve depresyon pek çok fizyolojik probleme neden olabilir. Magnezyum yönünden oldukça zengin olan pekmez sayesinde serotonin üretimi artar. Düzenli pekmez tüketimi ruh sağlığının düzelmesi yönünden oldukça önemlidir.Vücudumuzda bulunan kalsiyum mineralinin büyük bir çoğunluğu kemiklerimiz ve dişlerimizdedir. Kalsiyum yönünden zengin olan üzüm pekmezi, düzenli tüketimde diş ve kemik sağlığını güçlendirmekte, kemik erimesine karşı savaşmaktadır.Pekmezin insan vücuduna sunduğu yararlar saymak ile bitmiyor. Potasyum yönünden kuvvetli olan pekmez yüksek kan basıncını dengeleyerek kalp ve damar sağlığına pozitif etkiler sunuyor.Güçlü bir antioksidan olan resveratrol, kansere karşı etkili bir kalkan oluşturmaktadır. En çok kırmızı üzümde bulunan resveratrol, pekmez halinde tüketilince de oldukça fayda sağlamaktadır.Demir eksikliği anemisi, görülme sıklığı çok yüksek olan bir sağlık sorunudur. Vücutta yeterli demir bulunmamasından dolayı ortaya çıkan demir eksikliğinin çözümü ise pekmezde saklıdır.