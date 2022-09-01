











Kocaeli'de tansiyonu düşen sürücü bahçe duvarına çarpıp otomobilde sıkıştı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin kurtarmasının ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Engin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 PR 065 plakasına sahip otomobilin sürücü M.Y. tansiyonunun yükselmesi neticesinde direksiyon kontrolden çıktı. Otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yollandı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından sağlık personelince ambulansa alınan M.Y., hastaneye kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.