Tansiyonu DÜşünce Duvara Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti













Kocaeli'de tansiyonu düşünce direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti.Kaza, saat 14.45 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Engin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 PR 065 plakasına sahip otomobilin sürücü Mehmet Yıldız tansiyonunun düşmesi neticesinde direksiyon kontrolden çıktı. Otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yollandı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından sağlık personelince ambulansa alınan Mehmet Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.